關於菲律賓：10件你不知道的新鮮事

（台灣英文新聞／車懿恬 綜合報導）菲律賓與台灣關係匪淺，台灣旅客熱愛遊訪菲律賓，菲律賓人又佔台灣外來人口相當比例。《台灣英文新聞》特別列出10項關於菲律賓有趣的新鮮事，讓國人更進一步了解我國友鄰，如下所列：

1. 菲律賓一共由7,641島所組成，但僅2,000座島上有人居住。

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菲律賓地圖 (Google Maps)

2. 根據《時代雜誌》(Time Magazine)2014年所做的調查，菲律賓人最熱衷於社群媒體，並且是全球最愛自拍的民族。

3. 菲律賓的首都馬尼拉，事實上係由16個城市以及週邊區域所組成，因此被普遍稱為「馬尼拉大都會」(Metro Manila)。

4. 菲律賓曾經先後經歷西班牙、美國與日本殖民，而馬尼拉則早在1762年至1764年，短暫被英國殖民18個月。

5. 菲律賓為世界上天主教徒第三多的國家，約八成菲律賓人信奉天主教，僅次於巴西與墨西哥。

6. 菲律賓是全世界唯一將「離婚」明定為非法行為的國家。由於宗教信仰，菲律賓夫妻僅能「解除」(annulment)婚姻關係，但往往得歷經一段耗時久且花費高的繁雜過程。

7. 帶有二戰歷史味道的「吉普尼」(Jeepney)是菲律賓最普遍且廣泛使用的大眾交通運輸工具，便利性好比台灣的公車。然而，根據美國《紐約時報》，菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)近期曾表示，將逐漸廢除吉普尼的使用。

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「吉普尼」(Jeepney)是菲律賓最普遍且廣泛使用的大眾交通運輸工具。 (維基百科)

8. 台灣盛行的「KTV」(又稱卡拉ok)，事實上係菲律賓人的發明。雖然KTV最早可追溯至1971年，日本音樂家井上大佑(Daisuke Inoue)所發明，但是由菲律賓人羅薩里歐(Roberto del Rosario)在1975年申請專利，加以改造，之後才發揚海外。

9. 菲律賓擁有3個世界上規模名列前茅的購物中心，分別是SM Megamall、SM North ​Edsa，與SM Mall of Asia。

10. 菲律賓國旗是全世界唯一一面能夠顯示，國家正處於戰時或平時的國旗。若紅色線條朝上，表示國家處於戰爭狀態；若藍色線條朝上，表示國家處於和平狀態。