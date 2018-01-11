總統與五院院長餐敘 司改後續是重點

（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文今天與五院院長餐敘，據轉述，會中主要就司法國是會議結束後，後續相關工作涉及五院業務部分，交換意見；蔡總統認為，五院交換意見，對加速政府施政，是很好模式。

蔡總統中午邀集行政、立法、司法、考試、監察五院院長餐敘並座談，會議從中午12時進行到下午2時20分左右。

總統府發言人黃重諺會後轉述，今天會談主要就司法國是會議結束後，後續相關工作涉及五院業務部分，進行廣泛的意見交換。包括，司法院近期陸續就「國民參與刑事審判法草案」、「犯罪被害人訴訟參與制度及被害人保護規定草案初稿」等相關法案的提出，希望行政與立法兩院給予支持。

黃重諺轉述，對於司法專業人才的選才與培訓改革部分，未來朝向將司法官、律師及政府法制人員考試及培訓加以整合，權責機關考試院也與用人機關的司法院、行政院交換意見。

另外，司改國是會議決議中有關觸法兒少的輔導處遇以及少年輔育機構的定位相關議題，黃重諺轉述，因為牽涉多個部會權責，與會幾位院長也表示將盡快協調整合，使權責分工明確，強化司法對兒少的保護。

有關「國家人權機構」的設置，黃重諺說，除了監察院已草擬相關法案外，過去這段期間，蔡總統也請副總統陳建仁邀集總統府人權委員、人權團體與立法委員，啟動相關討論，希望儘早對國家人權機構的組織定位與設計達成共識。

黃重諺轉述，蔡總統在會議結束前也表示，儘管今天的座談會不涉及決策，也並非憲法上總統院際協調權的進行，但基於政府一體的精神，透過這樣的機會，五院之間，能夠廣泛的就各項政務推動交換意見，加速政府施政的推動與落實，這是很好的模式。