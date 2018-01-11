劉世芳不參加高雄市長初選 因不捨陳菊飽受攻擊

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民主進步黨籍立法委員劉世芳今（11）日在臉書（Facebook）發文說，不捨價值扭曲，決定不參加民進黨高雄市長初選；此外，她說，因為支持她，高雄市長陳菊飽受攻擊與委屈，令人不捨。

劉世芳表示，因為深愛高雄，一年多前決定參選市長，也因深愛高雄，今天忍痛決定不參加初選。

她說，從政30年，為民主奮鬥，堅持做對的事，未曾畏懼。在民進黨最落魄時，在台灣人失去自信時，陳菊找她到高雄，一起舉辦史上最成功世界運動會，一點一滴改造這座城市，從高雄開始贏回台灣。高雄經驗讓她刻骨銘心，能與陳菊共同打造高雄價值，是此生最大光榮。

劉世芳表示，決定參選高雄市長，就是要延續改革理想，貫徹正在上升中的高雄價值。一年多來，無論在市區或偏鄉，都能感受市民殷切期待及熱情支持，給她很大鼓舞，支持度穩定上升，但對立也不斷激化。在初選前關鍵時刻，她必須做困難決定，「要不要為了勝選而進一步升高選戰的對立？」

劉世芳表示，因為支持她，陳菊飽受攻擊，令人痛心的是連一本單純的回憶錄都被和初選扯在一起，無庸置疑的政績也被扭曲、被懷疑。陳菊飽受委屈，相信很多人和她一樣感到不捨，更擔心激化對立會讓市民對高雄未來失去信心。

民主進步黨籍立法委員劉世芳（中）11日下午在高雄服務處召開記者說明會，宣布不參加民進黨高雄市長初選。（中央社）

她說，翻轉高雄需要凝聚所有力量，需要團結而非分化，需要市民對未來充滿希望，而不是現在就開始失望，不能讓民進黨因初選競爭而分裂，不能讓陳菊因支持她而繼續受傷，不能讓12年來凝聚的力量就此散掉，做出一個痛苦抉擇，決定不參加初選。

劉世芳表示，為高雄打拚、為台灣奮鬥是一生堅持的價值，不曾改變，也不會改變。

聽聞劉世芳不參加民進黨高雄市長初選後，被視為市長初選強棒的立委陳其邁在第一時間表示意外，他說，「會繼續打一場君子之爭的選戰」。

陳其邁今日下午出席在高雄市議會召開的教師工作會報之後受訪做上述的表示。他表示，也是剛才獲知劉世芳不參加初選，事出突然，他要了解一下。

媒體民調，陳其邁是初選強棒，劉世芳退出，外界關切對綠營初選選情造成什麼樣的變化。陳清邁告訴中央社記者，繼續打一場君子之爭選戰，還會是一步一腳印、不口出惡言。

民進黨高雄市長初選，檯面上表態要參選的有5人，都是立委，包括陳其邁、管碧玲、趙天麟、林岱樺，競爭非常激烈。劉世芳退出後，仍有4人競爭。