日本政府澄清：安倍尚未決定是否出席平昌冬奧

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)今(11)日，日本《產經新聞》援引日本政府官員言論，表示日本首相安倍晉三已做出決定，將不出席下個月於南韓平昌所舉辦的冬季奧運。然而，根據南韓《KBS》報導，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉(Yoshihide Suga)出面說明，澄清日本政府尚未對此做出任何決定。

菅義偉在今日例行性媒體簡報活動上，被問及《產經新聞》今日的相關報導詢問首相是否將出席平昌奧運，他回應首相因行程繁忙緣故，仍在考慮中。他表示至今仍未有結論，一切仍在評估當中。

日本《產經新聞》該篇報導提到，日本政府以國會將於1月22日開議，屆時將忙於審理預算為由，婉拒參加平昌冬奧。另外，外傳南韓慰安婦協議問題，日韓雙方「喬不攏」，也是原因之一。

據悉，南韓的文在寅政府，對朴槿惠與日本所簽訂的慰安婦協議內容不甚滿意。南韓外交部隨後成立的外交部特別工作小組，調查協議的正當性。

經過數月調查，去(2017)年12月，南韓政府公布「韓日慰安婦問題協議調查報告」，證實慰安婦協議的談判過程，另有雙邊秘密協議。該報告稱協議的締結過程有瑕疵，不具正當性，在南韓掀起一片譁然。南韓政府因而要求重新簽訂協議，引起日本不滿，拒絕重啟談判，導致日韓關係瞬間惡化。

根據英國《BBC》報導，去年1月，南韓政府未履行承諾，拆除日本駐首爾大使館外象徵慰安婦的少女像，甚至允許民間團體在日本駐釜山總領事館外面，設置另一座少女銅像。日本立即向南韓嚴正抗議，並召回駐南韓大使長嶺安政。南韓外交部則回應表示，「非常遺憾」。