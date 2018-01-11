柯文哲：北市再添20間公托 可上網申請托嬰

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣少子化情況嚴重，儼然成為國安問題，除了和現實的經濟環境、薪資多寡有關，最直接衝擊的就是台灣公共托育量能不足、私托品質參差不齊。臺北市長柯文哲今（11）日表示，北市預計在今年底將達成70家大小公托的設立，讓民眾在住家附近就可以找到適當的托嬰或托幼中心，這也是市府未來持續努力的目標。

臺北市長柯文哲11日上午出席北市公托20迎新春記者會，他指出大家都知道少子化是國安問題，但用增加生育補助方式來解決是沒有用的，要把生育、養育和教育做一起處理，而北市預計在今年底將達成70家大小公托的設立，而且一定要電子化、網站化、E化，讓民眾可以上網站登記(包括登記家數、規則、排序等)。

臺北市目前共設置17處公托與36處托育家園，累計53處，總計可收托1132人。台北市長柯文哲11日宣布，將增設20處公共托嬰設施。（圖片來源：中央社）

柯文哲指出，目前臺北市已有16家公辦民營的托嬰中心，俗稱大公托，還有17家社區公共托育家園，俗稱小家園，所以共有16大、17小。他說，以前都是辦比較大的托嬰中心，但慢慢經過學者意見以及過去一年的試驗，發現大概是4個保母照顧12個小朋友這種規模剛剛好，比較有家庭感覺，因為大型公托比較像軍隊，空間也比較難找。所以經評估，不管在感染管制、家庭氣氛，這種4個保母照顧12個小朋友的社區托育家園(小家園)也不錯，或許成本高一點，但對家長來說，設置地點好找，也比較容易社區化、在地化。

柯文哲表示，今天宣布新增一家大公托和19家小家園，可以提供223個名額。目前大小公托總數達到53家，而今年還會再增加3家大公托和14家小家園(共17家)，總數將達到70家。此外，為因應少子化，北市第一胎補助是3000元，第二胎以上就是6000元，第三胎是否加碼還再商議中。