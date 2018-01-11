「李嘉誠跑了！」港媒：料與習近平有關

（台灣英文新聞／車懿恬綜合外電報導）身價高達326億美元的香港超級富豪李嘉誠，近年不斷拋售在中國和香港的房地產項目以及旗下企業，同時大量在歐洲投資，引發外界揣測背後究竟是「經濟」還是「政治」原因。不少人認為，中國國家主席習近平「打貪」的政治因素，恐為李嘉誠的主要考量。

「李嘉誠跑了！」成為中港商業界近期常聽到的一句話。李嘉誠自2013年起，從中港撤資的動作頻頻，留在中國的產業只剩3成。根據公開數據估算，至今約售出2千億港幣（約7600億台幣），並全數轉向歐洲、澳洲和加拿大進行投資。

不僅「錢」進西方，李嘉誠全家早已入籍加拿大。

儘管部分觀點認為，李嘉誠的經濟嗅覺極為靈敏，可能對於中、港長期經濟發展並不看好，因而將手下資產紛紛移往歐美。此外，歐美國家市場成熟自由，且相關法規制度完善，較不受政治影響，風險較低。

然而，也有專家表示，關鍵在於「政治」考量。中國國家主席習近平自2013年上任後，以打貪之名整肅異己、控管房市，使中資大量湧入香港市場，嚴重排擠港資。而李嘉誠因與習近平無私交，又不斷將資金撤離中國，成為中國官媒經常批判的對象。再者，與李嘉誠關係良好的香港特首候選人唐英年、曾俊華皆在選舉中落敗，李嘉誠又傳出與前特首梁振英不和，因而黯然撤離中港市場。