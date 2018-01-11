英國預定2042前  根除所有可避免的塑膠製品

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）英國首相梅伊將在當地時間11日宣布，英國將在環保議題上扮演國際社會的領頭羊，長達25年的計畫將「可避免的塑膠製品」列入禁用項目之一，矢言在2042年前停用塑膠袋、吸管、寶特瓶等塑膠製品。

《中央社》報導，梅伊將在演說中概述其提案，並表示英國政府希望超市推出無塑膠的商品通道，也打算挹注更多資金支持塑膠創新。根據這份首相辦公室公布的演說預告，政府同時將考慮修改稅制，以及對外帶容器等一次性使用塑膠產品課稅。

梅伊將在演講中表示，每年有100萬隻鳥及其他超過10萬隻海洋哺乳動物與烏龜，因誤食塑膠或被塑膠垃圾困住而死。在英吉利海峽捕獲的魚當中，每3隻就有一隻含有塑膠碎片。

法媒《Les Echos》報導，英國於2015年10月已實施塑膠袋收費政策，但排除員工不到250人的中小型商家，而這些商家也可不用向消費者收取每個塑膠袋5便士（約2元台幣）的費用。梅伊將在今天的演說中廢除中小型商家的豁免權。

綜合媒體報導，外界認為梅伊企圖在英國政府因脫歐議題而內訌之際，轉移外界的關注焦點。環保團體則表示，這些計劃必須制訂新法作為後盾。

至於英國政府定義的「可避免使用的塑膠產品」，包括塑膠袋、吸管、咖啡攪拌棒、寶特瓶、以及絕大多數的食物包裝。