終於認了！緬甸軍方坦承殺害羅興亞人

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導) 昨(10)日，緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）在臉書貼文，坦承近期部分軍人與若開邦（Rakhine State）印丁村（Inn Din）居民，共同殺害10名羅興亞穆斯林。這10名羅興亞人的屍體被發現在當地村落的一處大型墳墓內。

敏昂萊稱這10名被殺害的羅興亞人為孟加拉恐怖分子。

緬甸國防軍總司令敏昂萊。 (翻攝 臉書)

根據美國《華盛頓郵報》報導，敏昂萊這次在臉書所發的聲明，係緬甸掌權的軍方政府首次坦承，從去年以來其於若開邦所犯下的罪行。

短短數個月內，超過6萬5千名羅興亞人，因遭受緬甸政府與人民的迫害，自若開邦逃至鄰國孟加拉。英國《BBC》也報導，去年8月爆發至今的羅興亞危機，發生多起羅興亞人遭殺害、強暴與凌虐事件，許多房屋也被燒成灰燼，迫使羅興亞人不得不逃離家園。

被迫遷離家園的羅興亞難民。 (翻攝 Twitter)

緬甸政府對羅興亞人近期所採取的一系列行動，被國際社會譴責，並視之為「種族清洗」(ethnic cleansing)。

成千上萬名羅興亞難民攜家帶眷，逃往孟加拉以求生存。 (翻攝 Flickr)

去(2017)年9月，聯合國人權高級專員直指羅興亞危機是「教科書上典型的種族清洗教材」(textbook example of ethnic cleansing)。

而這項軍方聲明，似乎也對外界長期以來的一項疑問：「成千上萬的羅興亞人屍體在哪裡?」，提供了思考方向。去年，無國界醫生組織(Doctors Without Borders)估計，超過6千7百名羅興亞人在暴力衝突與逃難出走的過程中不幸喪生，多數是因遭槍擊的傷口感染致死。

緬甸政府也封鎖許多欲前往當地，調查羅興亞危機的國際媒體與人權組織。

緬甸軍方上個月承諾，將針對印丁村被發現的10具骨骸進行調查，而這項調查的結果，是在敏昂萊於個人臉書版面上發布，表示該場殺戮發生於去年9月2日。

敏昂萊於該聲明中說到：「當地村名與安全部隊確實殺害了10名孟加拉恐怖分子。」文中接著說：「軍方將歸咎相關人士，並要求其負起責任。」