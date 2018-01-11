蔡英文盼五院合作　落實改革

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）總統蔡英文今（11）日在總統府舉行五院院長餐敘時，表示政府是一體的，要用最高的效能，回應人民的期待。

蔡總統指出，我國的憲政體制規範了五院（行政院、立法院、司法院、考試院、監察院）各自的職掌，但其中也有不少業務需要彼此協調合作才能達成，儘管大家的職掌不同，但政府部門之間，就像齒輪般互相牽動，需要有更多溝通潤滑的機會。

蔡總統指出，像是國人熟悉的行政院與立法院之間的合作和監督，無論是重大的施政預算，或是關係國家未來轉型的法案，行政院都需要立法院的監督和支持，才能夠執行與落實。

提及司法、考試及監察院，蔡總統表示，三院平日也有很多繁忙的業務，需要院際之間的協調跟合作；例如國人關心的司法改革，在開完司法改革國是會議之後，產生了許多的建議跟共識，而包括司法院、行政院所屬的法務部提出的改革提案，也都需要經立法院通過。

蔡總統接著指出，司法人員的考試晉用改革，也需要和考試院來共同規劃；至於強化對司法人員的監督，則一直是監察院很重要的工作。

蔡總統表示，在國人眼中，政府是一體的，不分部門也不分黨派，因此要用最高的效能，回應人民的期待，這就是政府的任務；而五院之間能夠協調合作，改革的主張才能夠落實。

另外，蔡總統強調，五院之間不僅要在業務上相互合作，職權上更要彼此尊重，國政的運行才能順暢。