業務擴大「招才進保」 集保首拍影片徵才

（台灣英文新聞／施家恩 台北採訪報導）年前想轉職跳槽的看過來！因應金融科技（Fintech）發展趨勢及國際相關業務擴大，臺灣集中保管結算所提供優沃福利，大舉搶進金融科技領域、資管、法務等人才，近日更拍攝短片，邀集三年內新進同仁分享心得與成就，暖心影片獲得關注。

集保結算所表示，此次徵才預計招募共22名人員，並委託中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理，預計招募業務規劃人員七名、數位金融業規劃人員三名、資訊安全管理人員三名、系統開發及維護人員一名、Java程式開發維護人員一名、行動應用系統開發維護人員一名、資訊管理人員三名、法務人員三名。

集保結算所董事長林修銘表示，金融業進入百年來最大創新，為打造數位金融環境，近年陸續建置相關基礎設施與服務，也看到成果，如集保e存摺APP上線短短十個月用戶已破20萬人大關。其它集保推出的嶄新服務，包括與櫃買中心及基金業者共推智能化基金網路銷售平台、推出全球首個股東投票用行動APP、券商下單APP連結股東e票通、數位化帳簿劃撥、證券直通式服務等，在在顯示了集保結算所持續開放創新，優化金融市場數位環境的決心。

為招募優質生力軍，集保特別錄製一段短片，邀集四位新進同仁分享心得與成就，表示集保提供專業訓練，讓他們能發揮所長、興趣能與工作結合、找到工作與生活的平衡，更遇到志同道合的好朋友。

財務背景出身的菱純， 加入集保2年來參與了跨境保管系統建置、集保e存摺規劃、 大數據分析等專案，也進修了R語言相關課程， 擁有了跨領域學習與成長的多元機會；另一位筑郁表示，由於集保近年業務多元化，增加許多與頂尖國際機構合作的機會，常需要出國出差進行業務交流或參與國際論壇，此外，公司也提供完善員訓，協助同仁洞悉國際金融脈動，提升國際視野。

資訊出身的洛鳴表示，加入集保後參與了洗錢防制等多個系統的建置，並在公司鼓勵下進修多項專業課程，擁有實務與理論交互驗證機會；另一位宓穎自學生時期就熱衷志工服務，加入集保後，開心看到公司在企業社會責任上的積極參與，並投入相關公益專案，包括偏鄉國中足球活動贊助、捐血、園遊會等，讓她直呼充實又快樂。

詳細招募資訊，請參閱證基會報名網頁

集保徵才影片－