新北「旺來福來」春聯 讓你狗年「長旺金旺」一整年

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）今年是農曆新年的狗年，為了討吉利、好兆頭，新北市政府以「大旺」、「金（真）旺」、「長旺」的設計概念，推出「旺來福來」春聯，祝福大家在新的一年能夠「運勢旺，福氣來，旺來福來」，狗年行大運！

新聞局表示，今年的狗年春聯在設計上，希望能為民眾帶來三大好運，首先就是「大旺」，第一個旺字，整整占滿約三分之一的紙張，是名符其實的「大旺」；其次，就是「金（真）旺」，燙金的 四個字，象徵財富旺來；最後，今年的春聯特別做了防潑水的處理，成本要比一般春聯貴上幾倍，但可以長長久久貼上一整年，所以是「長旺」，祝福每位民眾、每個家庭，都能常年興旺。

「狗來旺」正方形春聯，既是可愛的狗狗造型，也是代表好運的旺字圖案。（圖片來源：新北市政府）

除了傳統款式，適合貼在住家大門的直式春聯外，今年也針對年輕族群和做生意的店家，設計有「狗來旺」正方形春聯，既是可愛的狗狗造型，也是代表好運的旺字圖案。此外還有同款的手機扣環春聯，新北市FB官 方粉絲團「我的新北市」將舉辦闖關抽獎活動送給粉絲，歡迎民眾參加。

新北市的「旺來福來」春聯，將從本(1)月15號起，在全市29個區公所及指定地點同步發送，歡迎民眾踴躍前往索取，同時也可以上「我的新北市」官方粉絲團，參與「旺來福來」抽獎活動。