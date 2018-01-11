華泰王子大飯店NT$8,888年菜饗宴外帶 輕鬆迎接旺旺新年  

農曆年節腳步漸近，全家大小一同享用一年一度的除夕夜圍爐年菜，是華人文化中最重要的團圓時刻。華泰王子大飯店推出【華泰呈祥】年菜外帶8人份套餐僅需NT$8,888，並提供單品販售，讓消費者有更彈性而多樣化的選購組合。當日現做、品質保證，讓婆婆媽媽省心年節大小事，全家歡喜迎接旺旺新年。

【華泰呈祥】年菜外帶套餐 粵香中味 巧妙盡現

華泰王子大飯店今年以「排翅高湯佛跳牆」作為套餐亮點，同時搭配料理程序較繁瑣的龍蝦、烏參、鯧魚作為套餐內容，平實的價格就能享有飯店級的美味。

主菜推出使用豐富頂級食材的「排翅高湯佛跳牆」，以魚翅、瑤柱、蹄筋、排骨、魚皮、魷魚、竹筍、栗子、北菇、芋頭、鳥蛋等高達13種食材，將部份材料香炸過後，再將所有的食材⼀併放入甕中，以雞汁高湯燉煮約3小時；「港式燒味四拼盤」採正統港式作法，包括燒鴨、牛腱及油雞腿、櫻花蝦四拼；「波士頓龍蝦伊麵」伊麵搭配混合中外風味、香味濃郁的醬汁，由上湯及起司調製成獨特風味，並以此特製醬汁來焗煮波士頓龍蝦，龍蝦吸附飽滿湯汁，口感Q彈爽脆，而又同時具有高湯鮮美、起司濃郁的雙重感受！

「陳皮豉汁大鯧魚」先將陳皮及豆豉炒香，並鋪在白鯧魚上一起放入蒸鍋直至入味，豆豉口感鹹香，陳皮香氣能去腥味，起鍋後撒上蔥花，鹹香鮮美；「家鄉烏參娃娃菜」將烏參精緻鑲上豬絞肉，軟脆的娃娃菜鋪底，蠔油風味讓全家大小心滿意足；「醬燒皇豆豬子排」香滷過的豬肋排軟嫩入味；「飄香臘味糯米飯」則將道地港式臘腸、肝腸和糯米飯一同蒸煮，鹹香絲絲都融化進米香濃厚的粒粒米飯中，讓人忍不住一口接一口！所有套餐內容皆設計為可單獨購買的單品，讓消費者自由選購，除夕團圓有更多的選擇。

多款年菜禮盒選擇 料豐味美 價格實在

除了年菜外帶套餐之外，華泰王子大飯店也準備了多款美饌糕點：純手工製作的「栗子松露靚年糕」使用的松露、栗子及黑糖等配料和米漿比例1：1，豐富的用料，並散發誘人的松露高雅香氣，栗子則增加口感，吃來香濃不黏牙。「瑤柱海味蘿蔔糕」內含豐富的嚴選頂級干貝、道地港式蝦米及臘腸，綿密清甜的蘿蔔包覆著臘腸的香氣，將鮮美豐甜的海味表現得淋漓盡致，是老主顧門口耳相傳的好味道以及回購率百分百的產品。