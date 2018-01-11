「川文通話」 川普：願與北韓對話

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)昨(10)日，美國總統川普與南韓總統文在寅通話。川普告訴文在寅，他對於和北韓對話一事，抱持開放態度。

根據美國《CNN》報導，這次「川文通話」是在9日兩韓會談後所進行。美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，這次通話主要有兩項重點：第一，文在寅向川普簡報兩韓會談的結果；第二，文在寅感謝川普深具影響力的領導，才能讓該次會談順利舉行。

文在寅稍早也告訴媒體，川普對於兩韓能「重修舊好」，確實有重大貢獻。

桑德斯說，美國與南韓元首應持續對北韓採取「極限施壓」(maximum pressure)策略。而川普也對於在適當時機與北韓對話，抱持開放態度。

另外，針對下個月的平昌冬季奧運，川普還告訴文在寅，副總統潘斯將率領美國代表團赴韓參與。

這次通話時間約30分鐘，兩國元首也同意持續加強美國與南韓的合作關係。兩國元首也一致認為兩韓會談，使美國與北韓對話的可能性提高，進而能達成「朝鮮半島無核化」的目標。

川普也保證，只要兩韓持續對話，朝鮮半島就不會有軍事行動。

自川普去(2017)年1月上任以來，與北韓領導人金正恩「鬥嘴」不斷。川普曾威脅金正恩，若不停止核武計畫，北韓將面臨「烈焰與怒火」（fire and fury）。金正恩在今年元旦演說中警告美國「核按鈕一直在我桌上」，川普3日即在推特上回應：「我也有一個發射核武的按鈕，而且比他的更大更有威力，而且是真的。」

除了雙邊領導人隔空互嗆，北韓也積極進行飛彈試射；美國與南韓也以共同軍事演習回敬之。朝鮮半島的緊張情勢也隨之升高。

川普表態願與金正恩對話已非頭一遭。這似乎也印證了目前美國對北韓的政策為「極限施壓交往」（maximum pressure engagement），欲透過非武力手段，包括外交管道交涉，促使北韓停止飛彈試射，並達成朝鮮半島無核化的最終目標。