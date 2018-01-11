南橫山區也飄雪 宜蘭太平山結霧淞

寒流持續發威，南橫山區也下雪了，海拔2300多公尺高的向陽派出所覆蓋薄薄一層白雪；宜蘭太平山天氣轉乾冷，呈現冰晶世界的霧淞美景。

台東縣關山警分局向陽派出所警員說，今天清晨4、5時飄下雪花，屋頂上、車頂上都有薄薄一層積雪，隨著太陽升起雪已開始融化，但由向陽山區往大關山隧道望去，山頭白了一片。

交通部公路總局第三區養護工程處關山工務段人員表示，台20線南橫公路154.1公里向陽路段因連續下雨，土壤含水量飽和，導致路基下陷、護欄外推，道路阻斷，車輛無法通行，預計12日下午5時搶通；由於向陽路段從去年因豪雨災害受損嚴重，設計整建工程預計今年3月完工。

此外，向陽國家森林遊樂區人員表示，目前園區休園中，呼籲民眾不要前往。

受到寒流影響，宜蘭太平山昨天凌晨4時到5時30分零星降雪，太平山莊前廣場積雪約1公分，但隨著太陽出現，積雪在中午後逐漸消融。

隨著天氣轉為乾冷，山區的樹木枝頭昨晚開始結起霧淞，今天一早更成一片冰晶世界，相當美麗。

太平山國家森林遊樂區經理賴俊仁向中央社記者說，太平山從昨晚起至今天上午約8時，氣溫都維持在攝氏零下2度左右，因此從聯外道路宜專一線的見晴懷古步道一路往山上，包括太平山莊到翠峰湖周遭山頭都是銀白色霧淞，伴隨早上陽光照射，景色更美。

賴俊仁表示，太平山區今明兩天持續低溫，呼籲要上山的遊客多保暖。