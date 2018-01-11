五月將會是日本「五迷」最愛的月份 

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 日本的「五迷」有福了，日本武道館將在今年5月19以及20日迎來台灣偶像天團五月天的LiFE人生無限公司世界巡迴演唱會。

這是五月天第三次登上日本武道館開唱，他們在2015年以首組華語樂團唱進武道館。LiFE人生無限公司世界巡迴演唱會廣邀台、港、中、美國、日本、德國等國際團隊的世界巡迴演唱會，去年除了在亞洲之外也在美國及加拿大的7個城市舉辦。五月天也成功站上Coldplay酷玩樂團、女神卡卡、Justin Bieber小賈斯汀等人也曾開唱過的地點——紐約Barclays Center巴克萊中心。

五月天今年7日剛結束在桃園國際棒球場的11場演唱會，今年3月將會在英國倫敦的O2體育館、法國巴黎的雅高酒店體育館（原貝爾西體育館）繼續巡迴演出。

五月天主唱阿信表示：「這次的巡迴亞洲、美洲、歐洲去了，去了那麼多地方如果沒到東京的話，會是很遺憾的事。所幸，託大家的福，確認可再次來到武道館。我們一定會珍惜並努力的演出。希望你們也能一起來見證『加入五月天 永遠不會太遲』。」

「LiFE人生無限公司」演唱會日本武道館門票將於1月10日開放預購，1月22日截止。預購是透過抽籤進行，而正式售票是在4月21日10點。