微軟宣布在台成立AI研發中心　把「大腦」搬到台灣

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）微軟今（10)日宣布在台成立微軟AI研發中心，2年內將投資新台幣10億元，建立百人研發中心團隊，目標在5年內招募並培育超過200人的人工智慧（AI）研發團隊。



微軟AI研發中心，將設在台北市信義區台灣微軟辦公室，首要聚焦AI技術研究及產業應用開發，包括SwiftKey中文智能輸入、使用者意圖認知、AI垂直產業應用等3大AI科研項目，將協助加速打造台灣AI生態體系。

中央社引述台灣微軟總經理孫基康表示，微軟AI研發中心，是繼2016年在台成立的微軟物聯網研發創新中心之後，另一個關鍵的里程碑；透過創新中心與研發中心的相輔相成，將加速台灣產業創新與轉型。



孫基康說，微軟AI（人工智慧）研發中心選擇在台設立有3大原因，包括台灣具有優秀人才、可協助微軟更貼近市場、以及對AI發展方向達成產官學的共識。



國際大廠包括Google、微軟相繼在台設立研發中心。網路巨擘亞馬遜雲端運算（AWS）也將於11日，宣布與新北市政府合作在台設立聯合創新中心，意味著台灣的研發能量與優秀人才，已逐漸受到國際級企業的重視。

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孫基康致詞表示，台灣微軟團隊非常有熱忱，希望對台灣有小小的貢獻，促進台灣數位轉型；此次設立AI研發中心，要感謝行政院與經濟部的全力支持，重點不是只看投資規模，而是真正把「微軟的大腦」搬到台灣。

中央社也引述參加今天記者會的行政院長賴清德說，微軟在台成立AI研發中心，代表台灣推動人工智慧的產業，已獲得像微軟這樣國際級公司的支持；其次，微軟這次投資不是一般性投資，而是進入研發階段，對台灣整體產業發展具有重大意義。



賴清德表示，台灣產業的垂直整合，在國際上數一數二，結合微軟帶來的「頭腦」，相信未來產業發展的前景光明，希望透過微軟的協助，讓台灣智慧化相關產業能「點石成金」。

微軟10日宣布在台成立微軟AI研發中心，行政院長賴清德（左3）、行政院政務委員吳政忠（左2）、行政院發言人徐國勇（左）、經濟部長沈榮津（右2）、科技部長陳良基（右）出席揭幕，賴清德與微軟全球資深副總裁古卓倫（右3）握手致意。中央社