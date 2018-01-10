戲曲無國界  臺灣戲曲藝術節即將登場

( 臺灣英文新聞 / 李佳 臺北報導 ) 好戲匯聚‧精彩演出 ! 台灣戲曲中心首屆《台灣戲曲藝術節》將在3月至5月登場！以臺灣戲曲為基底規劃一系列節目，匯集國內外各劇團推出精彩劇目，呈現台灣與國際傳統戲曲的交流對話。

傳統藝術中心吳榮順主任表示，臺灣戲曲中心推出第一個專屬於自己品牌的藝術節：「臺灣戲曲藝術節」，作為每年春季大型旗艦藝術活動，在內容上以臺灣本土作為根基，希望以藝術節落實傳藝中心推廣與發展傳統藝術展演的核心任務，彰顯臺灣戲曲的文化魅力，並連結與再現土地與人民的歷史記憶。

圖為傳統藝術中心主任 吳榮順致詞 / 李佳

本次節目內容將呈現「戲曲臺灣」、「戲曲世界」、「戲曲未來」三大主題，透過這三個主題不只演繹出臺灣傳統戲曲的獨特之處，也表現出臺灣戲曲透過新創、跨界、不同媒材結合等嘗試下的可能性，同時也帶來國外的傳統戲曲節目，期望透過這樣的激盪能夠更刺激活化傳統戲曲的發展。

戲曲臺灣－敘說在地的動人故事

「戲曲臺灣」節目將以觀眾所熟悉的臺灣傳統戲曲為主，第一屆臺灣戲曲藝術節旗艦製作《月夜情愁》，特別邀請邱坤良教授編劇創作、國家文藝獎得主唐美雲女士主演，以戲中戲的方式描述1930年代臺灣東北部各城鄉中西皮及福路兩派進行分類對抗、械鬥的情境，同時在劇中也將重現當年將舞台表演結合電影、銀幕與舞台交叉運用盛極一時的「連鎖劇」，讓觀眾不但能看到演員在戲劇表演情感上的細膩演出，更有機會一睹當年的戲劇演出形式。

另外也有由南管國寶吳素霞老師領軍的「合和藝苑」與集客家戲菁英於一團的「榮興客家採茶劇團」分別帶來七子戲與三腳採茶戲的經典選折；此外，「奇巧劇團」、「尚和歌仔戲劇團」也都將帶來膾炙人口的好戲，展現臺灣歌仔戲多元的創意與活力。而同屬傳藝家族的三團也推出自家拿手節目，包含國光劇團與臺灣國樂團合作的《孝莊與多爾袞》、臺灣豫劇團的《武皇投簡》以及臺灣國樂團的布袋戲主題音樂會《落花賦—浮沉斷情雨》。

戲曲世界－交流世界優秀劇團

「戲曲世界」單元則規劃為世界各地的傳統藝能演出，今年邀請韓國木花劇團演出《羅密歐與朱麗葉》。木花劇團以韓國傳統藝術與當代劇場元素、西方戲劇表演方法的結合聞名，發展出獨有的韓國當代劇場形式以及獨特的表演藝術風格，演員們均須受過TALCHUM（韓國假面舞）或PANSORI（板索里）等韓國傳統歌舞的訓練，演繹出充滿異國風情的莎翁經典。

戲曲未來－開拓當代傳統戲曲​

具有展望意涵的「戲曲未來」單元，鼓勵表演團隊與藝術家們共同參與當代戲曲美學發展，演出的節目形式創新驚奇。首屆《創意競演》獲獎作品「真快樂掌中劇團」的當代創新偶戲《孟婆．湯》打破既有框架的視覺概念，呈現出「傳統新藝」的新概念，在首屆決選演出驚豔全場，今年將於「臺灣戲曲藝術節」中再次演出；除此之外，第二屆《創意競演》也將於藝術節期間進行決選、一決高下，大廳組為正明龍歌劇團《what’s黑盆》及國立臺灣戲曲學院臺灣京崑劇團「當代戲曲劇場《琵琶行》」，小廳組為文和傳奇戲劇團《女人孟》及集藝戲坊《孟•夢之間的時光》，在看似封閉的劇場空間裡，運用想像力為「當代傳統戲曲」創造一片開闊無邊的新世界！

臺灣戲曲藝術節各檔節目將於1月11日陸續啟售，各項購票優惠請洽臺灣戲曲中心官網各節目詳細介紹。

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