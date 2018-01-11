多投資、晚退休　43%台人憂老後變窮高於全球平均

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）年金改革縮水加通膨怪獸，讓台灣人對退休生活超沒安全感！超過四成的台灣人認為退休後的錢不夠享福，遠高於全球平均的28%，不敢指望政府、企業，多數人選擇加大投資理財力道，希望靠投資收益彌補收入不足，或是選擇延後退休及兼差多攢點生活費。

受到年金改革沸沸揚揚影響，台灣投資人對退休金態度也跟著大轉彎。根據一投資機構所做的最新調查結果顯示，43%的台灣人認為退休後的收入不足以支應舒適的生活，遠高於全球平均的28%，而對退休金不足的焦慮，也反映在延後退休上。根據該調查，目前尚未退休的台灣投資人預計自己的退休年齡平均為62歲，會比期望值的58.8歲晚，而在完全退休前會有3年左右的時間會安排兼職，並且有46%的人認為退休後收入不足以支撐舒適的退休生活，比全球平均34%高出許多。

​詢問台灣投資人退休後的收入來源為何，會發現台灣人有48%回應來自投資理財或儲蓄，依據其估算，企業、政府占退休後收入比例僅達30%。

多數人務實選擇投資理財，希望靠投資收益彌補收入不足。高達90%尚未退休的台灣投資人在調查中表示，進行投資理財的首要目的，是為退休生活做準備，比例之高，與泰國雙居全球之冠。已退休的台灣投資人中，也有76%的人將養老視為投資要因，同樣高於全球平均66%。

施羅德投信業務行銷長謝誠晃分析，近年年金改革議題沸沸揚揚，從調查中即可以看出國人已存有危機意識，這與過去依賴政府以及企業年金的態度不同，明顯看到國人視投資理財為彌補收入缺口的關鍵。

謝誠晃指出，或許是看到已退休前輩的焦慮，才讓未退休的投資人更積極規劃退休進程，這或許也是為什麼尚未退休的台灣投資人認為要進一步提高收入中做為退休規劃的比例，從現在的13.1%提高到17.3%，僅次於新加坡、為亞洲第二高。