海外債券收益穩固 抗波動

全球股市在美國景氣持續走強的帶領下，創下近十年來的新高，而本益比的估值同樣也來到歷史高檔附近，國際清算銀行（BIS）表示，美股經過景氣循環調整後的本益比已超過30倍，比1982年來的平均值高出近25%，因此，多數國際投資銀行都對於2018年上半年的全球金融展望都較為謹慎保守。富邦證券表示，當金融市場面臨諸多不確定因素時，海外債券具有收益穩固的特性，對於追求穩健投資報酬率的投資人來說，是資產配置中不可或缺的投資工具，更是抗波動利器。

海外債券是由國外的政府機構、企業或金融機構所發行的有價證券。對發行機構來說，債券是一種籌資的工具，其資金取得成本較低，許多產業的指標企業皆會運用此方式向市場籌措資金，因此，擁有固定收益的海外債券一直以來都受到大型機構法人的青睞。

富邦證券表示，海外債券擁有安全性高、配息固定、價格波動性小等異於股票的特性，每當股市面臨修正時，海外債券就成為大型機構法人的資金避風港。其中，高評等的債券多為知名跨國企業所發行，若投資期間公司沒有違約，除了投資期間可以收取固定的票息，到期時則可收回100%的投資面額，穩定的配息可提供投資人明確的現金流量規劃，與股市的低相關性，則是資產配置的絕佳選擇。

美國聯準會(FED)在2015年11月重啟升息循環，投資人都在問「升息對債券價格不會有負面的影響嗎？」。根據過往三次的完整升息循環，美國綜合債券的總報酬都是正的，而完整的升息循環期間為升息開始前一年至結束後的一年，在1994~1995、1999~2000與2004~2006的三次完整升息循環，美國綜合債券的報酬率分別為20.4%、20%與12.8%。因此，在升息的過程中，債券配息的收入其實是可以抵消升息所可能造成債券價格波動的風險。當經濟情況好時，聯準會運用升息來抑制通膨，高評等優質債券仍有資產保值及可能增值的效果；經濟情況轉差時，高評等優質債券則更有避險的功能。雖說海外債券擁有低波動、與股票呈現負相關的特性，但仍須留意個別公司的違約風險、外幣升貶所產生的匯率風險以及利率等風險。

由於海外債券具有收取票息、到期返還債券面額 100% 本金的特性，富邦證券建議，投資人在選擇佈局海外債券時，應以收取長期穩定的票息與持有到期的債券為主，並且選擇高評等的海外債券，以避免債券發行機構發生信用風險，在資產配置上，運用高評等優質債券作為抗波動避險的投資工具。