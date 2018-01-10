全台氣溫急凍 多處梅花開滿山頭

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）寒流報到，全台冷颼颼，台東、南投和高雄寶來的梅花這幾天爭相綻放，預估盛開期至1月中或底，花期不長，請賞梅民眾把握機會。

台東鸞山部落森林博物館負責人搭瑪‧阿力曼表示，往年梅花都是在12月中旬初放，年初進入盛開期；不過這幾年受氣候影響，植物生長期慢了半個月，都在元月中旬才進入盛產期，花期預計2個星期。

當地農民何介臣說，鸞山部落有200公頃梅園，尤其在松林地區幾乎整片山坡都是梅樹，也有少部分李樹、桃樹；從現在開始一直到農曆年都會是鸞山的花季，遊客如上山賞梅，建議走松林方向，不僅路況好，沿途風景優美。

大陸冷氣團南下，台東山區因飄雨而雲霧裊繞，海岸山脈鸞山部落的梅花爭相綻放，預估盛開期至月底。（圖片來源：中央社）

另外，這幾天南橫公路台東段從初來、新武到霧鹿部落，處處可看到梅花覆蓋山頭，就像雪景般。

中部南投縣信義鄉、仁愛鄉賞梅花區目前花開約5成，預估本月中旬達綻放高峰，可持續到月底。進入賞梅花季節，信義鄉農會梅子夢工廠廠長張勝正說，近日低溫及降雨，信義鄉知名賞梅花地點風櫃斗、烏松崙、牛稠坑、外坪頂、土場目前花開約5成，符合先前推估花況。

南投縣政府警察局信義分局長林建良提醒遊客，賞梅季節期間，信義鄉「投59線」自5.5公里處、風櫃斗土地公廟，到14.4公里處新鄉路往羅娜橋路口，採單向通行管制，除牛稠坑居民外，車輛不可由新鄉路進入牛稠坑賞梅區。

除信義鄉賞梅，仁愛鄉公所21日前推出「互新冬梅賞花季」活動，民眾可到互助村清流與中原部落、新生村眉原部落賞梅花。鄉長江子信說，低溫配合降雨，目前花開平均5成，若與寒流或冷氣團配合，月中可望盛開達高峰，花況是近幾年最佳。

近日低溫及降雨，南投縣信義鄉、仁愛鄉梅花陸續開花，預估1月中旬達綻放高峰，信義鄉土場的梅花甚至花開逾5成。（圖片來源：中央社）

往南部走，六龜寶來的梅花同樣綻滿枝頭，尤其在寶來三叉工坊一帶，猶如走進雪白銀色國度，美不勝收。

六龜區長宋貴龍表示，寒流過境到六龜寶來賞梅泡湯是再幸福不過的事了，他特別推薦剛啟用的寶來花賞溫泉公園的手、足湯，可以飽覽六龜自然景緻，還能體驗暖暖過冬泡湯的樂趣。

他說，梅樹是六龜重要的作物，全區有數百公頃的梅園，每年12月底至隔年1月梅花綻放，嫣紅雪白的梅花開滿枝頭，大片的梅園吸引很多遊客上山賞梅，可惜花期大不長，賞梅要把握花期。

宋貴龍說，今年賞梅的主場地在賴家古厝一帶，附近有浦來溪頭社戰道、三叉工坊的梅花已綻放了7成，海拔650公尺以上的梅園也朵朵盛開，搭配六龜地景藝術形成一片花海。