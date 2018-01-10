短時間內二度修改勞基法　蔡英文表達歉意

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨主席蔡英文今（10) 日在中央執行委員會議表示，在這麼短的時間內，二度修改勞基法，造成社會的不安。她說，身為執政團隊的領導者，她也要向國人同胞，表達誠摯的歉意。



立法院臨時會今天三讀通過「勞動基準法」部分條文修正案。民進黨發言人鄭運鵬轉述兼任黨主席的總統蔡英文，下午在中執會致詞談話內容。



蔡英文強調，勞基法的修正終於完成。未來，會兼顧勞資共好、產業結構轉型需要、以及中小企業生存的原則下，一步一步讓勞工權益能夠更好。



蔡英文表示，在這麼短的時間內，二度修改勞基法，造成社會的不安。行政院長賴清德已經表達過歉意，身為執政團隊的領導者，她也要向國人同胞，表達誠摯的歉意。同時，她也要感謝在修法期間，非常辛苦的警察同仁。



她也責成行政部門，務必要確保相關勞動法規的落實，嚴格把關，保障勞工權益。修法通過後，不應該再有勞基法長期有法不執行的情況。修正案通過後，企業也應該努力超越勞基法，提供優於勞基法的條件，吸引好人才、增加競爭力。



蔡英文再次宣示，改善青年低薪，弱勢勞動者的處境，是今年執政團隊最重要的工作之一，政府會繼續努力，拚經濟轉型，提高產業附加價值，創造更多、更優質的就業機會。



談及勞基法修正，蔡英文指出，台灣的產業結構和型態，已經產生巨大轉變。面對產業環境的快速變化，政府有責任因時制宜，檢視相關法規，確保國家整體發展的順利。



她說，上次的勞基法修法之後，社會有很多不同的檢討意見，因此這一次在保障勞動權益的前提下，對勞基法進行小幅度的修改，為台灣的經濟轉型、中小企業的生存，爭取時間及空間。



蔡英文指出，這段期間，立法院對這一個法案的審議，雖然有些紛擾，但無論立場如何，都是為台灣多元社會的不同意見發聲。



蔡英文表示，這也是她一再呼籲朝野，務必坐下來理性溝通的原因。她也一樣盡一己之力，希望能夠促成討論。