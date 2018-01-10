睽違13年！北韓美女啦啦隊預計將於平昌冬奧亮相

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導) 本周二(9日)，兩年多來的首次兩韓高層會談落幕後，北韓決定將派遣代表團參加2月的南韓平昌冬奧。北韓下個月是否會派出「美女啦啦隊」到南韓，替北韓選手加油打氣，引起外界熱烈討論。

截至目前，北韓美女啦啦隊訪南韓共達三次。若下個月將赴平昌冬奧，將成為北韓美女啦啦隊睽違13年後，首次登上南韓運動會場。

上一次北韓美女啦啦隊訪南韓係於2005年，替北韓參加仁川亞洲田徑錦標賽的運動選手助陣。當時北韓派出多達124人的美女啦啦隊到南韓，陣容堅強。其中一位成員為李雪主，當年僅17歲就讀北韓金星學院，外型十分亮眼。

2005年，李雪主為美女啦啦隊隊員之一，替北韓參加仁川亞洲田徑錦標賽的運動選手助陣。 (翻攝 Twitter)

李雪主於2012年與金正恩結為連理，成為北韓現任第一夫人。

金正恩與夫人李雪主(前左)。 (翻攝 Twitter)

根據《南韓中央日報》報導，截至1月7日，北韓尚未正式取得平昌奧運會的入場券。北韓的國際奧會委員張雄，本周將前往瑞士洛桑國際奧會，為北韓運動員爭取外卡(特邀參賽運動員)的參賽資格。

然而，即使國際奧會同意北韓參賽，預計北韓參賽選手人數加上教練大約也只有15人，參賽項目包括花式滑冰、越野滑雪等。因此，外媒猜測北韓為替參賽選手壯大聲勢，提升國際形象，很可能會派出大規模的美女啦啦隊助陣，屆時又將引起一陣騷動。

按過往經驗，北韓參加於南韓舉辦的國際運動賽事的美女啦啦隊，陣容都相當龐大。2002年南韓釜山亞運時，北韓曾派出288位青春美少女所組成的啦啦隊；2003年南韓大邱的世界大學運動會，北韓更是加碼，派出303人啦啦隊。

為維護國際形象，北韓啦啦隊不論是出身或外貌都經過精挑細選，多為高層官員子女或藝術學校學生。北韓啦啦隊每次到南韓都造成轟動。2005年仁川亞洲田徑錦標賽時，南韓網友還成立北韓啦啦隊的粉絲俱樂部。

然而，由於北韓近期發射飛彈不斷，形同對南韓挑釁，目前南韓人民對北韓的友好態度大不如前。這次是否仍會如以往，熱情歡迎北韓啦啦隊，還是未知數。