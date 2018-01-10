乾癬放任不管 恐引起眼睛葡萄膜炎 洗腎機率更增3倍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）一位罹患乾癬的陳姓患者，因工作壓力大，又經常熬夜加班，入冬後，乾癬開始惡化，甚至眼睛也出現紅腫和疼痛不止的情況，經眼科醫師檢查後，確診他得了眼部葡萄膜炎，若置之不理嚴重恐會影響視力。

乾癬是一種慢性皮膚發炎性疾病，其形成的原因包括了先天的基因遺傳及後天環境因素等。過去研究發現，在台灣的盛行率約為千分之2.3。換句話說，全台灣有5萬名以上的乾癬患者。

乾癬的皮膚病灶為紅色發炎斑塊，經常會有皮膚脫屑、發癢等症狀。當乾癬的皮膚病灶發炎嚴重時，甚至會產生皮膚紅腫疼痛。冬天低溫日照少、熬夜、壓力、感染、肥胖及菸酒等不健康的生活作息，皆會引發或惡化乾癬。

近年來的研究發現乾癬並不只是一種皮膚病，當重度乾癬造成大面積的皮膚發炎時，也會伴隨體內血管及許多器官產生發炎反應，造成許多發炎性內科疾病，例如心肌梗塞及腦中風等。甚至重度乾癬患者發生慢性腎病的機會是正常人的2倍，發生末期腎病且需要洗腎的機會更是正常人的3倍之多。所以乾癬不僅僅是皮膚病，也是一種系統性疾病。

根據長庚的研究也發現，眼部葡萄膜炎發生的機會與乾癬疾病的發炎程度成正比。重度乾癬及乾癬性關節炎皆代表乾癬疾病的發炎程度較高，如果兩者皆有時，發炎程度最嚴重。此篇研究已經刊登在「美國醫學會眼科學期刊」。

提醒乾癬患者要積極就醫，持續治療。也建議乾癬患者保持生活作息規律、睡眠充足、放鬆心情、適度運動、避免菸酒及高熱量飲食，並注意體重控制，將有助於控制乾癬病情。