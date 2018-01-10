(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 面對當前日本政治自民黨一黨獨大的情況，勞方大老表示不妥，並認爲在野黨必須團結。

日本《NHK》報導，專門向日本中央和地方政府提供政策建議的「日本生産性本部」，在今（10）日於東京召開年初大會。日本最大勞方組織「連合」的會長神津里季生，由於同時兼任「生産性本部」的副會長，也出席大會。

面對會後記者提問是否建議立憲民主黨、日本「民進黨」與希望之黨，在國會組成統一黨團，他表示，雖然突然要三個黨在一夜間合為一體，是不可能的，但仍認爲三黨如果有合作空間，就當然應該合作。

之後，他還強調三黨之後應向人民展現團結精神，並考慮在國會中攜手的可能。

另外，「生産性本部」會長茂木友三郎也補充，一個健全的民主國家，必須隨時有在野黨，監督政府作爲，並指出安倍應該要眼光放遠，進行結構性改革，來讓下一個世代可以對未來懷抱希望。

不過三黨的合作，恐怕還是有一定的困難度。

例如立憲民主黨似乎興趣缺缺。日本《產經新聞》報導，立憲民主黨黨魁枝野幸男在7日才剛表示，和另外兩個理念、政策都不同的政黨共組黨團，是「否定自我」，因此完全不納入考量。

日勞方大老喊話 籲在野黨團結

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立憲民主黨黨魁枝野幸男(圖片來源：立憲民主黨官網)

「生産性本部」會長茂木友三郎（圖片來源：「生産性本部」網站）