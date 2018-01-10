【寒流來襲】飼主未幫寵物禦寒恐罰3千至1.5萬　另須防「狗咬車」貓翹家

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）天氣冷颼颼，台南市動物保護處今(10）日特別提醒飼主，別忘替家中寵物提供適當遮蔽物保暖，一旦查獲未限期改善，將依違反動保法開罰。

台南市動保處的新聞稿指出，過去動保處常接獲民眾檢舉有飼主於嚴寒冬天，將狗綁在戶外或騎樓，沒有任何遮蔽禦寒，動保法雖有規定卻無罰則，動保人員只能勸導改善。

有鑑於此，動物保護法第5條第2項條文規定，於飼主對於所管領的動物，必須提供安全、乾淨、通風、排水及適量的遮蔽、照明與溫度之生活環境。違者經調查屬實，請飼主限期改善而未改善者，將處3千元至1.5萬元罰款。

動保處表示，為寵物禦寒的方法很多，最直接且避免被檢舉的方法是暫時養在室內。如環境不允許，也要在籠舍覆蓋禦寒材質，提供保暖的被褥衣物供寵物窩藏，也有飼主為狗穿衣物，尤其是短毛狗及高齡老狗更需要強化保暖。

其實寒冬除了疏於為寵物禦寒的飼主可能被檢舉受罰外，養貓的民眾也要小心門禁，避免貓咪翹家。因為怕冷的貓，夜間常會躲進汽車引擎室取暖，隔天車主發動時常會絞傷貓咪，嚴重者甚至死亡。動保處呼籲車主在發動時，先拍拍引擎蓋嚇走窩藏取暖的貓。

躲在引擎室的貓除了被絞傷，也可能引來狗群攻擊。台南市就曾發生冬天「狗群攻擊車輛」的怪事，保險桿被咬破，輪弧及擋泥板脫落，引擎室的電線整綑被咬斷拉出，輪胎及鋁圈咬痕清晰可見，引擎蓋上更是傷痕累累。

一開始車主及警方都不知道為何會發生「狗咬車」這等怪事，經動保人員解釋才知道原兇是怕冷的貓咪藏在引擎室內，所造成的離奇案件。

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