(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)「緊縮性貨幣政策」和「貿易壁壘」，恐成爲2018年的兩大風險！

世界銀行發表了2018年《全球經濟前景》報告書，並指出今年全球經濟增長，可望來到百分之3.1。另外，報告書也預測，新興市場和發展中國家的經濟成長、，也將提升至百分之4.5，超過去年的百分之4.3。不過，文中也警告，由於最近投資強度減弱，導致生産率成長放緩，且亞洲正在面對快速的人口高齡化，因此潛在成長率恐在未來10年間下滑。

然而，在東亞太平洋地區，經濟成長的腳步可能反而變慢。世界銀行預估，東亞地區的成長率，可能從去年的百分之6.4，下滑到百分之6.2，並分析地緣政治緊張升溫、保護主義蔓延、突發性緊縮貨幣政策、以及中國等大型經濟體成長幅度放緩，皆是本地區要面對的風險。

另外，報告書還指出，受惠于川普的減稅，美國今年的經濟活動，可能會超出預期，不過由於美國經濟已接近完全雇用，因此川普的財政刺激恐難有成效。鄰近的日本由於消費支出和投資漸漸回升，以及政府的財政政策，因此國内需求料將穩固。不過日本現在要面對的問題就是勞動力短缺，以及高齡化等人口結構問題。

世界銀行公布預測 呼籲小心貿易壁壘

世界銀行2018年《全球經濟前景》報告書封面（圖片來源：世界銀行網站）