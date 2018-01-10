蔡英文盼加拿大支持台灣加入CPTPP

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）總統蔡英文昨（9）日下午會晤加拿大眾議院外交暨國際發展委員會主席諾特（Robert Nault）及訪團，席間再度表達我國加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的意願，並希望加拿大支持台灣參與協定的第二輪談判。

蔡總統致詞時表示，台灣和加拿大之間有許多共通點，因此在經貿投資、文化交流等事務上，兩國一直維持密切的互動。

蔡總統指出，期待身為CPTPP第二大經濟體的加拿大，可以進一步支持台灣加入協定的第二輪談判，一起創造區域繁榮。

而談及兩國的經貿關係，蔡總統表示，目前台灣是加拿大全球第11大貿易夥伴，每年雙邊貿易總額達到50億美元，因此政府希望雙方能儘快展開《投資保障協定》（Foreign Investment Protection and Promotion Agreement）的協商。

CPTPP的前身為TPP（跨太平洋夥伴關係），美國總統川普（Donald Trump）去（2017）年1月宣布美國退出TPP後，剩餘11國由日本、加拿大及澳洲作為主要談判國在11月亞洲太平洋經濟合作會議（APEC）期間，決議將TPP更名為CPTPP並允諾全力推動。

蔡總統過去在許多場合中皆曾表明台灣加入CPTPP的意願。

例如去年12月底，日本自由民主黨參議員瀧波宏文（Takinami Hirofumi）一行人訪台並會晤蔡總統，期間蔡總統也表示希望訪團回國後，能夠給予台灣更多支持，協助台灣加入CPTPP。

而除了台灣之外，南韓、菲律賓及泰國也陸續表達加入CPTPP的意願。



