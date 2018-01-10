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蔡英文盼加拿大支持台灣加入CPTPP

蔡總統過去已多次表明台灣加入CPTPP的意願，而行政院長賴清德日前也令相關部會做好評估及準備

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/01/10 15:58

總統蔡英文接見加拿大眾議院外交暨國際發展委員會主席諾特及訪團（照片來源：總統府提供）

（台灣英文新聞／鄧佩儒　台北綜合報導）總統蔡英文昨（9）日下午會晤加拿大眾議院外交暨國際發展委員會主席諾特（Robert Nault）及訪團，席間再度表達我國加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的意願，並希望加拿大支持台灣參與協定的第二輪談判。

蔡總統致詞時表示，台灣和加拿大之間有許多共通點，因此在經貿投資、文化交流等事務上，兩國一直維持密切的互動。

蔡總統指出，期待身為CPTPP第二大經濟體的加拿大，可以進一步支持台灣加入協定的第二輪談判，一起創造區域繁榮。

而談及兩國的經貿關係，蔡總統表示，目前台灣是加拿大全球第11大貿易夥伴，每年雙邊貿易總額達到50億美元，因此政府希望雙方能儘快展開《投資保障協定》（Foreign Investment Protection and Promotion Agreement）的協商。

CPTPP的前身為TPP（跨太平洋夥伴關係），美國總統川普（Donald Trump）去（2017）年1月宣布美國退出TPP後，剩餘11國由日本、加拿大及澳洲作為主要談判國在11月亞洲太平洋經濟合作會議（APEC）期間，決議將TPP更名為CPTPP並允諾全力推動。

蔡總統過去在許多場合中皆曾表明台灣加入CPTPP的意願。

例如去年12月底，日本自由民主黨參議員瀧波宏文（Takinami Hirofumi）一行人訪台並會晤蔡總統，期間蔡總統也表示希望訪團回國後，能夠給予台灣更多支持，協助台灣加入CPTPP。

而除了台灣之外，南韓、菲律賓及泰國也陸續表達加入CPTPP的意願。
 
 
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