愈趨鷹派！川普擬放寬美國對發射核武的限制

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導)據一名美國前政府官員透露，川普政府擬鬆綁美國對於核武使用的限制法規，同時製造新型核彈頭。

沃夫茨奧爾（Jon Wolfsthal）曾擔任歐巴馬(Barack Obama)的特別助理，致力於武器管制與核武不擴散。根據英國《衛報》報導，沃夫茨奧爾表示，美國核政策的指標—《核態勢評估報告》（Nuclear Posture Review, NPR），最新一期顯示，川普政府正打算修改先前歐巴馬「無核世界」的戰略方針。

沃夫茨奧爾（Jon Wolfsthal）曾擔任歐巴馬特助，致力於武器管制與核武不擴散議題。 (翻攝 CSIS官方網站)

歐巴馬時期的核政策旨在淡化核武在美國國防的角色。這項改革的新計畫，恐將使川普政府，更加鷹派。

武器管制的提倡者警告，新計畫將使核武戰爭發生的機率大幅提高，特別是在川普執政之下。原因是，川普的陰晴不定與一副準備好向對手國家，隨時發動攻擊的態勢，令他們憂心忡忡。

新一期《核態勢評估報告》也擴大美國核武合法的使用範圍，包括遭受外國非核武攻擊，但造成大規模傷亡，或是不應成為攻擊目標的建築物遭摧毀等情況。

這與2010年1月，歐巴馬在報告中指出，「美國僅會在『極端情況』下，即需要維護美國及盟友的重要利益時，才會考慮使用核武」的條件相比，寬鬆許多。

沃夫茨奧爾說，此草案為最終版本。他進一步透露，先前的草案更是激進。經過幾次修訂後，最終版草案才出爐，但內容仍不盡理想。

「那些負責撰寫草案的人告訴我，他們的目的是向俄羅斯、北韓與中國傳遞一項明確的嚇阻訊息：任何企圖發動核武攻擊的舉動，將導致不堪設想的後果。」沃夫茨奧爾又說。

沃夫茨奧爾認為，該報告與先前核武的發展方向南轅北轍，不僅「完全沒必要」，甚至將浪費國防資源，「相當愚昧」。

另外，對於該報告內容，美國軍備管制協會（Arms Control Association）執行長金波（Daryl Kimball）在《今日軍備管制學刊》(Arms Control Today)，最新一期中指出，美國未來發展核武的政策「非常危險，而且充滿冷戰思維」。

金波（Daryl Kimball）為現任美國軍備管制協會（Arms Control Association）執行長。 (翻攝 Twitter)

他也對於未來將放寬美國發射核武之限制一事提出警告。「利用核武威脅其他具有同等籌碼的國家，非但沒必要，也會提高使用核武的風險，並讓對手國能夠藉機合理化核武對國防的重要性。」