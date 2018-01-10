(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 日本獨木舟選手，傳出驚人舞弊行爲：在對手的水瓶裏下禁藥！

日本《產經新聞》報導，希望成爲2020東京奧運獨木舟項目日本代表的鈴木康大，竟然在競爭對手小松正治的水壺裏，下了增強肌肉的禁藥「羥甲基雄素酮」，試圖讓他遭禁賽處分。

事件在9日曝光後，日本獨木舟聯盟會長成田昌憲立刻召開記者會，痛批「我們完全被背叛了」。聯盟指出，鈴木是在去年9月的一場賽事時，趁機下藥的。

鈴木聽説有別的選手服用「羥甲基雄素酮」，而遭到處分，便突發異想，趁在國外比賽時，透過網路購買該藥物，並寄回日本。之後，他把藥物磨成粉狀，並在去年9月11日，神不知鬼不覺地將藥物攜帶至比賽現場，然後拿起小松的水瓶，將粉末倒入。

聯盟在11月17日，告知鈴木等人，有些選手被驗出陽性反應，可能因此無法參加東京奧運。受到良心苛責的鈴木，在20日與聯盟高階主管會面，坦誠「都是我幹的」，並辯稱沒有想到真的會被驗出來。

此外，鈴木還承認，先前小松GPS被偷，以及獨木舟踏板出現裂縫，也都是他幹的好事。另外，他還說自己從8年前開始，就一直對比自己高位階的選手，進行類似的騷擾行爲。

報導指出，小松遭驗出陽性反應後，第一個反應竟然是打電話找鈴木討論。聯盟人士指出，兩人關係其實非常良好，可能是焦慮，害他做出了蠢事。

而聯盟事後也進行了檢討，以防止類似離譜情況，再次發生。

根據日本《NHK》，聯盟對記者表示，之後將會考慮在選手放置水瓶的地方，架設監視器，來確保水瓶不被有心人士動手腳。

日體育界傳驚人舞弊 竟在對手水瓶裏下禁藥

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