勞基法修法三讀　總統府：持續維護勞權

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）勞動基準法部分條文修正草案今（10）日上午於立法院三讀通過，並預計於3月1日正式施行，總統府發言人林鶴明午間表示，政府會持續維護勞動權益，並促進經濟轉型，讓整體產業與勞動結構往正向發展。

林鶴明強調，儘管各界對修法立場不同，朝野對勞動權益的守護卻是一致，接下來政府也會全力做好勞動權益的保護與促進，並透過總體經濟的加速轉型，讓勞工與產業都有更好的發展。

總統府並特別感謝國會與行政團隊在修法過程中的努力與辛勞。

勞基法修正案在經過18個小時不斷電發言、表決，最後在10日清晨兩點半左右二讀通過，並緊接著於上午8點44分三讀通過。

修正案通過的條文明定，勞工工作採輪班制者，更換班次時至少應有連續11小時的休息時間，但經勞資協議同意後可由11小時縮短為8小時。

「7休1部分」，經勞資協議或工會同意下，勞工的例假可於每7日的週期內調整，意即7休1能調整為「14休2」。

另外，每月加班上限為46小時，然而雇主經工會或勞資協議同意後，可延長至每個月54小時，三個月上限為138小時。

不過雇主僱用超過30名員工以上者，若要延長每月加班時數、鬆綁7休1或是縮短輪班間隔，除了取得勞資協議或工會同意，還須報當地主管機關備查。

加班費計算部分，修法則是刪除現行法規定，工作一小時算四小時工資、工作五小時算八小時工資之規定。未來，加班工資改為依實際出勤時間核實計算。

此外，修正案也首度加入加班換補休的條文，規定勞工加班可依自己意願選擇補休，並經雇主同意，應依勞工工作時數計算補休時數。補休期限屆滿或契約終止而勞工未補休完畢，雇主應依加班時間計算工資予勞工。