今年首例境外移入屈公病 男性菲律賓移工

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾病管制署公布國內今（2018）年首例屈公病境外移入個案，為29歲菲律賓籍男性移工，1月2日於高雄國際機場入境時，由機場檢疫站攔檢，血液檢驗後於1月4日確認感染屈公病。

疾管署表示，該個案無同行者，原預計1月2日入境後於南部工作，因入境時出現發燒等症狀，由疾管署機場檢疫人員採檢，後續透過高雄市政府衛生局檢疫轉介站協助安置於醫院住院治療，未進入社區，目前個案已出院，健康狀況穩定。

國內民眾可能對於屈公病較不熟悉，屈公病是一種由屈公病毒所引起的急性傳染病，經由蚊子叮咬而傳播。症狀與登革熱非常類似，但和登革熱與其他蚊子所傳播的傳染病不同的地方是，部分感染屈公病的病人會有持續數週的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數個月。

感染屈公病主要的症狀包括突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數的病患會出現皮疹，症狀持續約3～7天。屈公病較少見致死的案例，大部分患者在1週內可康復，部分患者可能出現持續數個月的嚴重的關節痛，新生兒於出生時感染屈公病毒、65歲以上的年長者、患高血壓、糖尿病或心血管疾病者都是重症的高危險群。

全球屈公病流行區域以非洲撒哈拉沙漠以南、亞洲及中南美洲熱帶及亞熱帶地區為主，目前中南美洲屈公病疫情已趨緩；南亞地區之巴基斯坦及印度疫情持續；東南亞地區新加坡、泰國等國則持續發生零星病例。

疾管署提醒，民眾前往病媒蚊流行地區旅遊、探親或經商，應落實個人防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，於身體裸露處使用經衛生福利部核可的防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍，避免遭病媒蚊叮咬。旅遊期間或返國如出現發燒、頭痛、噁心、嘔吐、肌痛、出疹及關節痛等症狀，於入境時主動通報機場檢疫站，且應儘速就醫，並告知醫師旅遊、活動史等，以利及早通報、診斷及治療。