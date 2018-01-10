勞基法修正　賴清德：促成勞資合作

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院院會今(10)日三讀修正通過勞動基準法部分條文，行政院長賴清德表示，勞基法修正提供彈性，促成勞資雙方合作，就像魚幫水、水幫魚，不是在勞資任何一方取捨。

中央社引述賴清德上午出席「天下經濟論壇」受訪表示，修法後，在優先保障勞工核心權益不變前提下，給予勞資雙方彈性合作空間，推升經濟發展，讓台灣的勞動體制朝OECD（經濟合作暨發展組織）國家安全又彈性方向邁進。



他說，台灣是島國，經濟以外貿為導向，須勞資團結合作，一起打拚經濟才有未來。修法是提供彈性，促成勞資雙方合作，不是在勞資任何一方取捨，勞資應互相合作，就像魚幫水、水幫魚。



賴清德表示，社會和勞工團體關切議題，行政院會持續溝通，也會注意勞方弱勢部分，加強保障勞工權利，讓新的勞動體制運行順利，達成勞資雙方共同合作拚經濟目標。



中央社報導，當媒體詢問，修法後，勞動部長林美珠是否會辭職？賴清德說，「還沒討論這個問題」。

立法院經18小時不斷電表決，三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1，都設把關機制，有條件放寬。

他說，感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌及所有立法委員支持與辛勞；修法過程中發生一些抗爭，他對警察表示感謝與敬意，也對過程中影響社會秩序及生活表達歉意。



賴清德表示，修法前後有各項民意調查，充分反映主流民意，對不同政黨及勞團主張，行政院也會檢討；至於部分民主進步黨籍立法委員棄權未投票，他說，行政院與立法院溝通很充分，不同立委有不同意見，屬於民進黨立法院黨團職權，他尊重黨團處理。