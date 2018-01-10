(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)法國總統馬克宏在本(1)月訪問中國，並在9日和習近平會談。除了談到各項經濟合作之外，馬克宏更展現出參與中國「一帶一路」的興趣。

法國《世界報》報導，阿海琺、空中巴士等五十名大公司領袖，也和馬克宏一同前往中國訪問。

馬克宏特別強調法國與中國的「戰略性夥伴關係」（partenariat stratégique），並提到智慧財產權、法國企業進入中國市場、以及法國接受中國投資的重要性。

另外，雙方還簽署了備忘錄，預計讓法國核電大厰阿海琺，在中國建造核廢料處理設施。此計劃規模巨大，預計花費一百億歐元。

另外，雙方還談到牛肉進口問題。2001年法國爆發狂牛症之後，北京就一直禁止法國牛肉進口，導致法國業者，無法進入中國市場。雙方就此簽署備忘錄，決定在六個月內，解決中國市場對法國牛肉開放的問題。

另外，根據《日本經濟新聞》，馬克宏在8日，還前往一帶一路的大據點--西安，展現出對一帶一路的高度興趣。此外，馬克宏還提到，由於川普決定退出巴黎協議，因此法國之後會相當看重，中國在氣候變遷議題中扮演的角色，而雙方也同意在全球暖化問題上，攜手合作。

馬克宏訪華 中法經濟合作將加深

馬克宏訪問北京法僑學校（圖片來源：美聯社）