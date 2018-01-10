太陽生活照  歐洲太空總署用衛星記錄那些美好日子

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）你還記得2017年的第一道日出與最後一道夕陽嗎？歐洲太空總署透過衛星Proba-2上的成像探測器記錄太陽在365天的變化，包括去年的日食與大型閃焰。

歐洲太空總署（ESA）表示，365張照片是由擁有特殊紫外線波長功能的攝相機（SWAP），記錄太陽的「生活」影像。若我們靠近一點看這些照片，就會發現有幾張的樣貌略顯不同。例如說在四月底五月初時，有幾天太陽並沒有「聚焦」在照片中央，於是Proba-2將焦聚調到太陽的日冕上讓畫面變更清楚。

ESA說，還有一張是在8月21日拍攝的照片，是美國奧勒岡州與南卡羅來納州的民眾觀賞到的日食發展。而就在距離800公里的外太空，Proba-2卻拍攝到月球本影穿過太陽與地球間三次的記錄，如上方影片所示。

法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir)報導，太陽週期每11年循環一次，2017年的4月曾發生過三次閃焰，而最為活躍的期間則是在同年的9月，當時發生有記錄以來最大型爆炸二次，並短暫影響地球的通訊設備。這次的太陽週期是從2008年開始，活動最為頻繁的時間是在2014-2015年間，之後太陽週期活動就會逐漸變慢減少，進入一個較為安定的時期。