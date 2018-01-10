【分析】兩韓會談，美國是否該擔心?

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導) 北韓以嶄新的外交手段——向南韓頻頻示好，掀開新年的序幕。而這似乎也在向美國總統川普(Donald J. Trump)釋放一項訊息：美國別企圖插手，讓兩韓自己解決朝鮮半島問題。

根據《美聯社》報導分析，北韓國營電視台自從領導人金正恩，於元旦對首爾的溫情喊話後，開始強打「一個韓國」的中心思想。本周二(9日)，兩年多來的首次兩韓高層會談落幕後，北韓的「反華府」、「反川普」態度更是強烈。

北韓領導人金正恩，於元旦對首爾的溫情喊話後，不僅促成週二(8日)的兩韓會談，也為兩韓在2月平昌冬奧的和平互動鋪路。 (美聯社)

事實上，這種手段北韓過去早已用過不少次。​

北韓始終希望與南韓協商統一時，能夠排除或是至少最小化美國在其中所扮演的角色。然而，這對於與美國擁有堅實軍事合作關係，並從中獲利的南韓而言，相當不利，故難以與北韓對此達成共識。

在這樣的背景下，很難想像週二的兩韓會談，以及之後兩韓的相關互動，能對朝鮮半島情勢帶來重大突破或政策轉變。南韓對北韓的首要目標—無核化，更是不可能在沒有美國的從中斡旋下達成。所以，華府其實不太需要擔心。

兩韓同意未來，針對降低邊境的軍事緊張關係，展開對話。北韓也將「積極配合」南韓的平昌冬季奧運，並派代表團前往。

但對於甫落幕的兩韓會談，北韓代表團領袖卻不滿的表示，南韓媒體竟然大肆報導兩韓在會談中討論了北韓無核化的議題。該領袖澄清，北韓所有最新發展的大規模毀滅性武器，包括原子彈、氫彈與洲際飛彈，都是以美國為攻擊目標，而非南韓的同胞們。

北韓的策略是強調朝鮮民族的榮譽感與統一性，同時試圖破壞美國與南韓的關係。

至於華府對於本次兩韓會談的立場則尚未明朗。​

川普近日在推特推文提到：「如果我不堅定且大力地保證美國對付北韓的能耐，有人會相信兩韓會談能談出什麼結論嗎? 一群蠢蛋，但至少，有對話是一件好事。」​

美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)與國防部長馬蒂斯（James Mattis）皆曾表示，兩韓2月的對話將會受到冬奧一定程度的限制。

被問及「朝鮮半島正在走向和平嗎? 」提勒森在上周受美聯社訪問時表示，他認為「時機尚未成熟」。

也許吧，但至少，兩韓現在願意坐下來談了。