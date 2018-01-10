東南亞國協籃球聯賽 本週戰績排名

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導)台灣代表隊寶島夢想家上週末對上越南西貢熱火隊以及泰國莫諾吸血鬼，在彰化體育館吞下主場四連敗。寶島夢想家到目前為止，僅在越南對戰西貢熱火隊時拿下勝利。

我們一起來看看東南亞國協籃球聯賽進行到今日的戰績排名。

第一名：中國南海功夫 Chong Son Kung Fu (4勝0敗)

昨日越南西貢熱火隊以121:115爆冷擊敗香港東方籃球隊，中斷他們拿下8連勝。因此至今尚未嘗敗果的中國南海功夫籃球隊拿下本週的第一名。

第二名：香港東方籃球隊 Hong Kong Eastern (7勝1敗)

昨日與越南西貢熱火隊打至延長賽，兩隊分數一路緊咬，最終來自越南西貢熱火隊的外援球員Williams把比數拉開，讓香港東方籃球隊在主場吞下首敗。

第三名：泰國莫諾吸血鬼 Mono Vampire Basketball Club (5勝3敗)

第四名：越南西貢熱火隊 Saigon Heat (3勝2敗)

他們上週在彰化體育館雪恥，在寶島夢想家主場以84:104拿下他們在客場的勝利.

第五名：菲律賓火焰 Tanduay Alab Pilipinas (3勝3敗)

他們今日將在主場對上新加坡騰飛之獅。他們在上一場對上新加坡騰飛之獅的比賽，於延長賽時笑納他們的3連勝。

第六名：新加坡騰飛之獅 Singapore Slingers (3勝5敗)

新加坡騰飛之獅在上一場主場比賽對上菲律賓火焰，打入延長賽後以80:89惜敗。他們今日將在客場再次對戰菲律賓火焰。

第七名：馬來西亞猛龍Westports Malaysia Dragons (1勝3敗)

第八名：印尼泗水騎士 CLS Knights Indonesia (1勝5敗)

第九名：台灣寶島夢想家 Formosa Dreamers (1勝6敗)

他們將在14日在馬來西亞吉隆坡MABA體育場對戰馬來西亞猛龍隊。​