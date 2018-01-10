神秘衛星傳失蹤 SpaceX：火箭運作正常

（中央社邁阿密9日綜合外電報導）太空探索科技公司（SpaceX）7日發射火箭，搭載一枚代號「朱瑪」（Zuma）的美國政府神秘衛星，報導一度傳沒有成功進入軌道，該公司今天表示，火箭運作正常。

SpaceX總裁蕭特威爾（Gwynne Shotwell）發布聲明表示：「明確起見：到目前為止經檢查所有數據，獵鷹九號（Falcon 9）週日晚間的表現一切正常。」

​她在聲明中說：「如果我們或其他單位進一步發現任何異狀，我們將會立即公告。」

聲明指出：「外界報導凡與本聲明不符，絕對是錯誤資訊。因搭載物的機密性質，我們不再進一步評論。」

「華爾街日報」（Wall Street Journal）昨天晚間首先報導，造價10億美元的衛星沒有成功進入軌道，引述不具名政府官員及業界高層指出「預料已經完全損失」。

報導指出，神秘衛星「據信已經墜回大氣層，他們表示，因衛星沒有依計劃與火箭上半部分離」。

神秘衛星的任務性質仍然是個謎。

無論是公司高層或政府官員都不願評論「朱瑪」的用途。製造商諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Corp）表示，「朱瑪」是為了政府而造，預定送上低空地球軌道（low-Earth orbit），但未提供更多詳情。

​7日晚間，火箭自佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）升空的過程中，SpaceX沒有回報任何問題。

SpaceX網路直播並沒有播出Zuma太空器脫離火箭第一節後的畫面，但證實整流罩展開，且朱瑪正前往低地軌道。（譯者：中央社林宏翰）1070110