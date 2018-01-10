亞桑傑躲倫敦使館 厄瓜多願調解化僵局

（中央社基多9日綜合外電報導）南美洲國家厄瓜多外交部長今天表示，維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）自2012年起窩藏倫敦使館，針對亞桑傑未來命運，厄瓜多尋求斡旋化解與英國的僵局。

法新社報導，厄瓜多外交部長艾斯皮諾薩（Maria Fernanda Espinosa）表示，厄瓜多在考量請「第三國或第三人」介入化解5年僵局的可能性。

現年46歲的澳洲公民亞桑傑，因為遭控性侵遭瑞典調查，為了躲避追捕，進入倫敦駐厄瓜多大使館。瑞典當局已在2017年5月撤銷對他的調查。

他自2012年起就沒有踏出倫敦使館一步，擔心可能遭引渡到美國，針對維基解密2010年發布外洩的美國軍事機密文件與外交電文而受審。

英國警方已經表示，亞桑傑違反保釋條件沒有出庭，仍尋求將他逮捕到案。

艾斯皮諾薩在基多告訴外國特派記者：「沒有國際合作與英國配合，不會有解決方案，英國也表示有意化解僵局。」這是厄瓜多首次提議協調解決此案。

艾斯皮諾薩說，亞桑傑的情況，「從人性觀點來看，是無法持續下去。一個人無法永遠活在這些情況下，我們以互相尊重的方式，與英國政府尋求解決辦法」。（譯者：中央社張曉雯）1060110