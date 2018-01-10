賴清德：推動科技 讓台灣成為智慧國家

（中央社記者顧荃台北10日電）行政院長賴清德今天開玩笑說，在他還沒被人工智慧取代前，會努力推動各項政務，特別是科技發展，讓台灣有機會成為智慧國家，改善民眾生活。

賴清德上午出席天下經濟論壇，以「台灣的下一步」為題演講時，做上述表示。

賴清德表示，論壇主題「科技、全球化與人類的未來」也是行政院的重要政策之一，科技政策的起點，永遠都是在問政府「未來是什麼」。

賴清德說，十年後的台灣，可能馬路上都是自駕車，他就不用處理民眾提案的以鞭刑解決酒駕提議；或者邁向綠色運輸，一併解決空污問題；或者支付工具已經超越行動支付，用生物特徵支付，不用帶信用卡跟手機，人走到哪裡就交易到哪裡；又或者在少子化問題上，機器人與科技可能取代生產線上的人力，製造業變成新的開始。

他說，不僅是製造業，AlphaGo打敗了世界圍棋冠軍，隨著科技發展，未來記者、醫師、律師、教師會不會被取代？或者行政院長會不會被取代？都是下一階段可能面臨的嚴肅問題。

賴清德表示，政府的責任就是在於如何運用政策工具，厚植科技發展土壤，給予產業界在研發創新時添加柴火，前行政院長林全跟總統蔡英文也非常重視此議題。行政院過去一年多來提出digi+數位經濟創新計畫、前瞻基礎建設等政策，就是希望用政策工具推升台灣科技產業發展。

賴清德指出，台灣是小國，卻是數位經濟大國，台灣在世界經濟論壇全球競爭力評比的137個國家中排名第15，但在數位經濟產業部分排名世界第二，有非常堅實的科技基礎。科技應該要從生活出發，運用科技解決問題，好比治水、空污監測、地震掌握等，希望經由政策落實和科技發展，來改善民眾生活。1070110