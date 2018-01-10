【流行期】上周類流感急診人數破10萬 再增一死

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾管署表示，國內上週（12月31日至1月6日）流感疫情較前一週略升，類流感門急診破10萬人次就診，此外本周受到寒流影響，疫情恐再攀升。公費流感疫苗已剩不到11萬劑，提醒請尚未接種的公費對象，儘速完成接種，防範流感威脅。

疾管署統計，國內上週類流感門急診共101,364人次就診，較前一週增加4%；近4週共計31起流感群聚案件，其中21起（68%）發生於校園。上週新增21例流感併發重症確定病例，其中19例未接種本季流感疫苗。

另新增1例感染B型流感死亡個案，有慢性病史且未接種本流感季疫苗。自去（2017）年10月1日起累計119例流感併發重症確定病例，其中11例經審查與流感相關死亡病例（2例H3N2型、9例B型）；確定病例感染型別以B型為多（佔72%）。

近期北半球溫帶地區流感活動度持續增加，全球流行病毒型別以A型H3N2為主，其次為B型流感。目前北美洲美國及加拿大、東北亞韓國流感活動度均高於季節性閾值；東亞中國大陸南方及北方省份、東北亞日本疫情均處流行季；歐洲及香港疫情持續呈上升趨勢。

目前我國儲備之公費流感抗病毒藥劑包括吸入劑型瑞樂沙及口服劑型克流感膠囊，兩者皆用於治療A型及B型流感，民眾如有類流感症狀，可至全國各縣市4千多家公費藥劑合約醫療機構就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費藥劑用藥條件者，不需快篩，即可開立公費藥劑。

疾管署再度呼籲，民眾應落實勤洗手、有呼吸道症狀戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，及生病不上班、不上課等，避免防範病毒傳播。