勞基法修正草案三讀通過　鬆綁7休1

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）自「一例一休」於去(2017)年實施以來，因缺乏彈性，形成勞、資、社會三輸之局面。《勞動基準法部分條文修正案》歷經長達18小時協商、發言與表決後，終於完成三讀。

加班工時計算：新修條文未改變週休二日、加班上限46小時、休息日加班2小時按平日工資多給4/3、第3小時起多給5/3等原則與架構。為讓想加班的勞、資都能加班，取消現行休息日加班「做1算4、做5算8」之工時、工資計算方式，改為核實計算，可於3個月138小時、單月最高54小時內調整加班工時。

7休1鬆綁：另外在嚴格的審核機制下，鬆綁「7休1」。由於勞動部已有函釋規範部分例外工作型態不受「7休1」之限。新修條文具體規定，勞工的例假，經主管機關同意、勞動部審定、勞資協議或工會同意下，可於每7日的週期內調整。意即「7休1」能調整為「14休2」。

另外，因工作特性或特殊原因，經中央目的事業主管機關商請中央主管機關公告者，得變更休息時間不少於連續8小時。而變更休息時間，也應經工會或勞資會議同意。雇主僱用勞工人數在30人以上者，應報當地主管機關備查。

補休不完可折加班費：依勞動部現行函釋，勞工得選擇依加班工時換取補休，但沒規範未休畢之補休應如何處理。新修條文明確規定，勞工得選擇依平日、休息日加班工時換休，若在約定的期間內或離職前仍無法休畢，雇主應依加班費率折算工資，歸還給勞工。當年度未休完的特休假，除可折算工資，也可延到隔年使用。