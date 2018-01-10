陸流感肆虐 民眾搶購克流感致缺貨

（中央社記者翟思嘉上海10日電）步入冬季，中國大陸各地流感肆虐，兒科門診爆滿，不少大陸民眾將抗病毒藥物「奧司他韋」視作神藥，導致部分醫院、藥店一度缺藥，並引發更多恐慌民眾囤藥。

奧司他韋（Oseltamivir）是奧司他韋磷酸鹽膠囊劑的主要成份，台灣將此劑譯為「克流感」。

中國央廣網報導，福州各大醫院的呼吸科特別是兒科急診爆滿，福州市疾控中心發布流感高發預警。據統計，元旦小長假期間各大醫院呼吸科病人比往年增加了20%至30%。

福州兒童醫院藥劑科主管藥師蔡華晶表示，這段時間流感爆發，各個醫院、藥店的奧司他韋藥物都出現斷貨情況，醫院的奧司他韋庫存比較緊，但尚沒有斷貨。

北京青年報則調查北京市內的十多家藥店，發現奧司他韋膠囊和顆粒均已無貨。

一家藥局工作人員表示，「之前買的人很少，最近因為流感爆發，來問這個藥的人才多了，現在廠家那邊也供應不過來，很多地方都斷貨了。」

有些緊張的家長因此開始囤藥，一名王姓家長的女兒今年5歲，1月8日孩子出現流感症狀，醫院無法確定是不是流感，僅說如果持續高溫就買奧司他韋，但這名家長跑了幾家藥店都買不到。心急的家長數度聯絡藥局，並稱「要是能買到，我得多買幾盒備著。」

另一名家長早在上個月就診中就囤了幾盒奧司他韋，孩子持續發燒後，便給孩子服用了之前囤的奧司他韋。

民眾的焦急讓中國官方也做出回應。中國國家衛生和計劃生育委員會醫政醫管局副局長焦雅輝9日在記者會上回應，已要求全國醫療機構緊急採取臨時採購措施，保障抗病毒藥物供應。

不過，醫生提醒，奧司他韋只用於治療流感或者疑似流感，對於普通感冒其實無效，且奧司他韋是處方藥，不建議自行購買自行服用，「相對於囤藥、吃藥，更重要的其實是防護，尤其是戴口罩，可以有效阻隔病毒傳播。」1070110