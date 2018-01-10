2018台北國際書展大獎　文學層級提昇  

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北綜合報導）由文化部主辦，台北書展基金會承辦的台北國際書展昨(9)日公布「2018台北國際書展大獎」（TIBE BOOK PRIZE）得獎名單，今年小說類空前年輕化，非小說類富有豐盛的文學熱情，可謂豐收年。另外，邁入第二年的編輯獎，突顯的已不只是編輯的執行力，還有為了找出讀者的靈活應對，大大展現臺灣出版的多元實力。

「2018台北國際書展大獎」（TIBE BOOK PRIZE）打破往年慣例，2017年12月20日先行公布入圍「小說類」、「非小說類」各十部作品，以及「編輯獎」自製類與非自製類各五組編輯團隊。今年入圍者展現出以往所沒有的特色：「小說類」空前年輕化，七、八年級作家輩出，老將、新秀競爭激烈，首獎最後由來自中國的金宇澄、小說家周芬伶及黃崇凱拿下榮耀。

「非小說類」文學層級提昇，藉由學術書、紀實報導及文學創作的閱讀，感受時代、與社會產生連結；由林育立、李欣倫及李玟萱三位分別獲獎，「編輯獎」則進一步思考「何為出版」應對，希望兼具銷售，亦可以做為知識及意義的追尋。自製類由衛城出版的王梵、莊瑞琳，非自製類則由時報出版的嘉世強、鄭雅菁、張瑋庭同獲殊榮。

在「小說獎」部分，編輯出身的金宇澄沈寂三十年功力，以《金宇澄作品選輯：輕寒、方島、碗》一長篇兩短篇，描述大陸集體勞改年代下的殘酷與屈辱；同樣周芬伶苦心經營長篇《花東婦好》十年，堪稱其集大成之作；有別於兩位老將的沈潛醞釀，七年級作家黃崇凱借用日本老字號綜合月刊之名，《文藝春秋》展現作品包羅萬象的企圖心，卻創造出一本饒富後現代拼貼趣味，兼具知識與娛樂性的長篇小說。

在「非小說獎」方面，自由記者林育立以旅居德國20年經驗，寫下《歐洲的心臟：德國如何改變自己》，也為臺灣提供了一個對照應映的企圖；李玟萱《無家者：從未想過我有這麼一天》也以紀實角度，描述的卻是在主流社會框架之外，另類生存模式；李欣倫《以我為器》將女人的身體比喻為容器，寫盡肉體痛苦之極限與生之歡愉，精準細膩針針見血。

今年「編輯獎」得獎作品，「自製類」為王梵、莊瑞琳《億萬年尺度的臺灣：從地質公園追出島嶼身世》（衛城出版、經濟部中央地質調查所），無疑是從迫切的環保議題裡，帶人重新認識臺灣；「非自製類」得主嘉世強、鄭雅菁、張瑋庭以《我們一無所有》、《行過地獄之路》、《呼喚奇蹟的光》（時報文化），從選書、裝幀等，看到編輯對出書的謹慎及用心。