美眾院通過台灣旅行法  促進台美高層交流

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國聯邦眾議院9日通過台灣旅行法（HR 535），鼓勵美國與台灣之間所有層級官員互訪，這項法案將讓台美高層互訪成為可能。支持這項法案的美台商會會長韓儒伯認為，這將擴大台美交流，增進了解。

台灣旅行法（Taiwan Travel Act）是2017年1月由美國眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）、眾議員夏波（Steve Chabot）與薛爾曼（Brad Sherman）共同提出，去年10月在眾議院外委會通過後，送交院會表決，周二無異議通過。

草案尚待聯邦參議院通過並協調出兩院一致的版本，隨後送交美國總統川普簽署才生效，成為具約束力的美國法律。

根據台灣旅行法法案，美國國會認為台灣關係法實施以來，由於美國政府對台灣高層訪美的自我設限，美台關係缺乏有效溝通。美國政府應當鼓勵美國與台灣之間的所有層級官員互訪。未來法案通過後，台灣官員將得以與包括美國國務院在內的各級官員會晤，也可以在美國進行正式活動。

韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）在回覆《中央社》郵件詢問表示，美國商會支持美國眾議院通過這項法案，相信這將有助於改善台美之間的具體交流，也有助於讓華府決策者透過相互往來更了台灣局勢。