1.3萬遊客困瑞士阿爾卑斯山 直升機出動

（中央社瑞士策馬特9日綜合外電報導）瑞士有關人員今天表示，連日降大雪阻斷阿爾卑斯山許多村莊和度假村的交通，約有1萬3000名觀光客受困在瑞士數一數二人氣滑雪勝地策馬特（Zermatt）。

法新社報導，大雪阻斷連外道路和鐵路，直升機花2小時將部分受困民眾送至附近村莊，其他人則連續第2天受困度假村。

瑞士通訊社（ATS）報導，大雪也造成瑞士南部瓦萊邦（Valais）部分區域電力中斷，還有一些其他村莊也大受影響；過去24小時，瓦萊邦辛普倫（Simplon）地區積雪已高達2公尺深，瓦萊邦一些道路因泥漿、岩石崩落和洪水封閉。

而在較低海拔地區，大雨迫約20人撤離艾荷茲（Eyholz）村，附近的莫特克（Mottec）小村也預防性疏散民眾。

路透社報導，然而策馬特的旅遊中心表示，沒有理由過度擔心。小鎮官員表示，空運服務是替想離開的人所安排的。

旅遊中心的發言人說：「電力已經恢復，斷電可能性還是有…但現在看起來一切都好。」「村莊氣氛悠閒輕鬆。」

英國「衛報」（The Guardian）網站報導，馬特洪峰（Matterhorn）附近知名的冬季運動度假村發言人伊梅希（Janine Imesch）說：「現在一切正常，全都在掌控之中。」 （譯者：中央社葉俐緯）1070110