習近平會馬克宏 推動中法關係行穩致遠

（中央社記者林克倫北京9日電）中國國家主席習近平今天下午舉行軍禮歡迎法國總統馬克宏，雙方重申「一帶一路」倡議重要性，並同意秉承友好傳統，推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係行穩致遠。

作為繼美國總統川普去年訪中後的第二個西方大國元首，馬克宏（Emmanuel Macron）此行疑似因南北韓會談關係，整個訪問行程略顯低調，不像川普獲大陸媒體鋪天蓋地報導，加上行程臨時變更與空中巴士（Airbus）未獲訂單，氣氛略顯詭譎。

中國中央電視台報導，習近平下午在北京人民大會堂北大廳，為馬克宏舉行軍禮歡迎儀式並進行大範圍會談。兩國元首一致同意，秉承友好傳統，推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係行穩致遠。

習近平說，要發揮好元首外交對雙邊關係的政治引領作用，支持兩國政府、立法機構、政黨、軍隊等各部門、各層級加強往來。要切實照顧彼此核心利益和重大關切，妥善處理分歧，確保中法關係始終沿著正確道路穩步發展。

習近平表示，要繼續推動「中國製造2025」與法國「未來工業」計畫全方位對接，加強創新合作，在數位經濟、人工智慧、先進製造業等領域更好實現優勢互補。要抓住「一帶一路」倡議的新機遇，開展務實合作，共同促進亞歐大陸繁榮。

馬克宏表示，中法在多邊事務中理念相通，在應對氣候變遷、推動全球化穩定發展等重大問題上開展良好合作。法方重視在「一帶一路」框架下增進兩國合作，認為這極具戰略意義。希望透過此訪，雙方建立起高層和各領域更密切的溝通對話，強化兩國經濟聯繫和航太、核能等重要領域合作。

報導稱，會談後，兩國元首共同會見出席中法企業家委員會首次會議的企業家代表並分別致詞。習近平重申，中國經濟仍是全球經濟成長的主要動力源和穩定器。中方願與法方和歐方一道，秉持相互理解、合作共贏理念，堅持雙向開放大方向，要攜手完善以開放為導向、以合作為動力、以共用為目標的全球經濟治理體系。

此外，習近平與馬克宏還共同出席台山核電站第一個歐洲先進壓水式反應爐工程命名揭牌儀式，並見證兩國成立中法企業家委員會諒解備忘錄的簽署，以及國家公園體制建設、核能、太空技術等10多個領域的雙邊合作文件簽署。

除與習近平會談，馬克宏下午還在人民大會堂與中國國務院總理李克強會面。李克強指出，中方歡迎法方對中國擴大投資和出口優質產品，也希望法方進一步對中國放寬高科技產品出口。

馬克宏表示，法中關係意義遠遠超越雙邊範疇。法方願與中方在長期合作的基礎上，進一步規劃雙邊經貿合作，加強科研、人工智慧、航空、核能、農業等領域互利合作，擴大相互市場開放。

馬克宏今日行程為，上午參加中法企業家委員會首次會議，隨後參觀北京故宮博物院；下午，習近平在人民大會堂北大廳舉行歡迎儀式與會談，馬克宏並會見李克強、中國全國人民代表大會常務委員會委員長張德江。1070109