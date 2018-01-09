〈時評〉時代力量抗議「蔡英文總統政見沒作到」但真沒作到嗎？

日前發生時代力量抗議勞基法事件。在2018年1月9日黃國昌表示，先前幾天的凱道前抗議勞基法，是希望喚回蔡總統曾經許下的承諾，希望勞基法修法能有轉圜的空間（註一）。

我們先回顧蔡英文總統政見（註二）：「縮短勞工的年總工時：我們要以減少年總工時為目標，讓勞工獲得更完整的休息權，讓工作、休閒與家庭生活，獲得更好的平衡。在每週40工時制度實施後，除非有少數例外，勞工每週休假兩天，應參考公務人員的經驗，全面落實。同時，勞工的特休假也要貫徹實施。對於勞工普遍加班、延長工作時間的情況，我認為未來要提高加班工資，並且彼此相互配套。」關於蔡英文總統政見，要以舊制度與目前制度作比較，才能知道是否達成。

1. 縮短勞工的年總工時

本內容要分成「基本工時」與「加班工時」兩個部份討論。

● 基本工時：舊制是雙週84小時。目前一例一休修正版草案是單週40小時，並砍七天假。單週40小時，雙週80小時，每個月少8小時，就是1天，一年少了12天，但砍掉七天國定假日，實際上是多了5天假期，換言之基本工時部份少40小時。

● 加班工時：舊制是一個月不超過46小時。目前一例一休修正版草案是一個月不超過54小時，三個月不超過138小時。所以舊制與一例一休修正版草案，兩者的年總加班時數相同。

● 實際上有縮短勞工的年總工時40小時。

2. 在每週40工時制度實施後，除非有少數例外，勞工每週休假兩天。

很顯然的文字中，並沒有提到每個產業都要七天一定要放假一天。因為某些產業，需要挪移班表來適應特殊狀況，如旅遊業、生產線。而目前規範為一例假、一休假，如果上班是應該給予加班費，優於舊制度。

3. 勞工的特休假

目前一例一休修正版草案的特休假比舊制度多。

4. 提高加班工資

目前一例一休修正版草案的加班工資比舊制度多。

5. 針對更換班次時，休息時間的規範問題

舊制度是沒有明訂時間。

● 一例一休版本是前一天下班到次日上班，至少間隔連續11小時。

● 一例一休修正版本是前一天下班到次日上班，至少間隔連續11小時。經同意後不少於連續8小時。

● 很明顯的一例一休版本、一例一休修正版本都優於舊制度。

結論：

就以上幾點來討論「一例一休修正版草案」，蔡英文總統政見並沒有沒做到，而是都已經做到。所以時代力量黃國昌提到「喚回蔡總統曾經許下的承諾」只是不符事實的政治操作，誤導民眾。

抗議內容要明確，如果已經做到，為何要抗議？同時一例一休修正版本仍在草案階段，即便有不同意見，也應依照民主程序先在立法院協商，如果協商不成，再來抗議，這樣順序才合理。

註一：時代力量向勞工鞠躬道歉 黃國昌這次真的哭了

註二：蔡英文總統政見