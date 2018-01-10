馬來西亞金環獎 大佛普拉斯入圍6項

（中央社記者郭朝河吉隆坡9日專電）第2屆馬來西亞「金環獎」公佈入圍名單，「大佛普拉斯」入圍6項，陳竹昇與戴立忍入圍最佳男主角與男配角，張艾嘉以「分貝人生」角逐女主角。

馬來西亞國際電影節昨日公佈金環獎入圍名單，台灣的「大佛普拉斯」、中國的「嘉年華」、馬來西亞的「分貝人生」，及去年在釜山影展獲得競賽單元新浪潮大獎的伊朗電影「封鎖」都入圍6項。

「大佛普拉斯」在最佳影片項目中，與「嘉年華」、「封鎖」、代表阿富汗進軍奧斯卡的「給總統的信」、新加坡與泰國合作的電影「親愛的大笨象」等共同入圍。

獲金馬獎最佳男配角的陳竹昇、南韓演員趙寅成、馬來西亞的陳澤耀、泰國的塔內瓦拉庫努婁（Thaneth Warakulnukroh）及伊朗的哈穆德貝哈德（Hamed Behdad）爭取最佳男主角獎項。

​獲最佳女主角提名的包括張艾嘉、文淇、南韓女星文瑾瑩、馬來西亞的劉倩妏及阿富汗的麗娜阿南（Leena Alam）。

​「大佛普拉斯」還入圍最佳男配角、新進導演、劇本與攝影。「強尼‧凱克」的黃遠入圍男配角，並在攝影獎項獲提名。

張艾嘉執導的「相愛相親」是今年馬來西亞國際電影節的開幕片，獲金馬獎最佳電影的「血觀音」也同時參展。

菲律賓導演孟多薩（Brillante Mendoza）擔任金環獎評審團主席，其他評審包括台灣製片人李烈、日本導演河瀨直美、法籍越南裔的導演陳英雄、香港導演譚家明、印度演員蘇西妮馬妮拉特南（Suhasini Maniratnam）及馬來西亞導演戴恩（Dain Said）。1070109

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