簡余晏請辭北市觀傳局指「太累！」 首長評鑑傳係主因

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）在2017台北世大運有亮麗表現的台北市觀光傳播局長簡余晏，驚傳以想陪家人為由，向台北市長柯文哲請辭，請辭原因眾說紛云。柯文哲9日下午證實消息，但表示會持續慰留。

聯合報報導，簡余晏私交不錯的北市議員陳建銘透露，根據他的了解，應該和研考會進行的員工滿意度問卷調查有關。陳建銘表示，簡余晏的整體團隊表現相當優異，市政推動上也受到市長肯定，不過自己有耳聞簡余晏在市府內部的員工滿意度調查中，成績不是很理想，這讓自律甚嚴的簡余晏有很大的壓力。

據了解，簡余晏已連續三年的員工滿意度問券調查成績都不理想，成績甚至可以說是倒數，柯文哲日前在市政會議上更說出重話，強調滿意度未達3.5分，表示未獲過半同仁支持，首長應該要反省。

自由報導，柯文哲下午受訪時證實，簡余晏以「太累了」為由請辭，他有建議她不然「先放假一個月再來」，並請副市長陳景峻持續慰留。由於一年一度台北燈節即將在二月登場，柯苦笑說「所以這就是不能跑人的理由。」

至於員工滿意度問題，柯文哲僅回，觀傳局太血汗，「太辛苦的單位，常常長官滿意度就會差一點。」他也說，團體裡面有不同聲音很正常。

簡余晏若確定請辭，將是柯文哲上任3年以來，第23位去職的首長。