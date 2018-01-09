入冬首波寒流來襲 富邦產險提醒農漁民做好寒害防範措施氣溫

今年入冬首波寒流來襲，中央氣象局持續發布大雨特報、低溫特報、陸上強風特報，並預測寒流將影響台灣至周五，清晨及夜晚低溫可能下探攝氏10度以下。富邦產險提醒，民眾外出務必留意保暖，農民及水產養殖業者儘早完成寒害防範措施，當氣溫連續低於攝氏10度達10小時，富邦產險石斑魚保險即啟動理賠。

2016年年初因強烈寒流影響，臺北、高雄經歷了持續62小時及32小時攝氏10度以下的低溫。據農委會統計，該次寒害造成全臺農林漁牧業及民間設施損失總計42億3,086萬元，為1999年以來寒害/低溫事件類最高額損失。其中，漁產損失估計近32.6億元，以石斑魚養殖漁民受災尤為嚴重。

富邦產險目前共推出梨、水稻及石斑魚三個品項的農業保險，其中梨及石斑魚保險包含因寒害導致的損失，水稻保險則是以收穫量做為理賠依據，皆能有效分散農業因氣候異常可能遭受巨大災損的風險，開賣以來已有許多農漁民與業者投保。累計至2017年底，梨保險銷售張數已達162張，水稻保險張數為7,725張，石斑魚保險張數則為18張。

以承保石斑魚的「富邦產物溫度參數養殖水產保險」為例，此商品為行政院農委會及漁業署委託富邦產險規劃，當保單上約定氣象站的氣溫連續低於攝氏10度達10小時以上，即可啟動理賠，無需等待專人至現場勘損，對於已產生災損的漁民，將可迅速填補損失。

富邦產險表示，近年來極端氣候有越來越頻繁的趨勢，除了做好防寒準備之外，更需要搭配保險來分散風險，提醒農漁民及業者盡早做好因應措施，防範未然。